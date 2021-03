Potrebovali boste:

Poletov recept: Osličev polpet z jogurtovo omako. FOTO: Tanja Drinovec

Jogurtova omaka:



Priprava:

Poletov recept: Osličev polpet z jogurtovo omako. FOTO: Tanja Drinovec

Poletov recept: Osličev polpet z jogurtovo omako. FOTO: Tanja Drinovec

Zelo pogosto beremo kako so ribe pomembno živilo za gorivo in gradivo naših celic, pa tudi kar nekaj nas je, ki se tudi zavedamo kako preredko segamo po tovrstnih darovih iz morja.Tokrat bomo pripravili preprosto, nezahtevno, ne pretirano cenjeno ribo ;jadranskega osliča. Po navadi ga pripravljamo paniranega (na dunajski način).Osličev polpet je hiter in enostaven način, ko z precej manj truda in časa pripravimo okusno belo ribo. Zraven osliča si privoščimo še sočno jogurtovo omako s kopercem, ki velja za prebavilom prijazno začimbo. Vašemu telesu boste pripravili hranljiv, okusen, pretežno beljakovinski, zdrav in ne pretirano kaloričen obrok.300 g osličevega fileja2 polnozrnati žemlji1 večji strok česnaManjša čebula šalotkaKoperc2 jajciDrobtineSol, poper3 velike žlice grškega jogurtaStrok česnaSol, poperKoperc2 žlici olivnega oljaŽemlji namočimo v mlačni vodi. Sesekljamo osliča, čebulo, česen in peteršilj. Vse skupaj zmešamo in dodamo še dobro ožet kruh, jajci, sol, poper in koperc. Po potrebi primešamo, še toliko drobtin, da lahko oblikujete polpete. Položite jih na z drobtinami posuto desko. Polpete cvrite na vročem olju (ne prevročem), nekaj minut na vsaki strani. Če pa se izogibate cvrenju, jih lahko spečete tudi v pečici.Za omako zmešajte jogurt, drobno sesekljan česen, olivno olje, koperc, sol in poper po okusu.