Šarkelj, preprosto in priljubljeno pecivo

Za pekač šarklja premera približno 30 cm potrebujemo:

Priprava šarklja:



Za praktično, kalorično in dobro malico, ki sem jo vzela s seboj na izlet v hribe, sem si omislila stari dobri kolač z rozinami, nekaterim poznan pod imenom šarkelj.Gre za staro klasično pecivo naših babic, ki je narejeno iz rahlega kvašenega testa. Jaz sem ga malo posodobila z modernejšimi in bolj zdravimi sestavinami, ki naj bi na našem izletu poskrbele, da bodo izgubljene kalorije hitro nadomeščene. Suho sadje v kolaču je tisto, katerega sladkorji hitro preidejo v kri, oreščki v kolaču pa bodo z maščobami in tudi vitamini poskrbeli, da ne omagamo prehitro.Kolač spada med sladice iz kvašenega testa, pred katerim se nekaterim zašibijo kolena. Vendar brez panike. Stvar je dokaj preprosta. Uspelo vam bo!Za kvasec:1 kocka kvasaŽlička sladkorja1 dl toplega mleka200 g rozin100 g brusnic500 g pirine moke1 dl sladke smetane200 g stopljenega masla150 g kokosovega sladkorjaŠilce rumaLimonina lupinaVaniljev sladkorŠčepec soliMalo cimeta4 jajca2 pesti sesekljanih orehov1 jajce za premazRozine in suho sadje prelijemo z nekaj vrele vode in namočimo v rum za nekaj časa, da se sadje napihne.Sestavine za kvasec zmešamo v posodici in jih pustimo vzhajati približno 15 minut, da vzhajajo.Nato v stroj za gnetenje stresemo moko, kvasec, jajca, maslo in vse ostale sestavine. Oreščke in suho sadje stresemo nazadnje. Vse skupaj zgnetemo v gladko testo, ki se mora ločiti od posode za mešanje. Testo pustimo vzhajati še pol ure. Nato ga stresemo v pomaščen pekač, ki ima na sredini odprtino in ga premažemo z razžvrkljanim jajcem. Kolač pečemo približno 45 minut na temperaturi 180 stopinj. Še toplega stresemo iz pekača na krožnik.