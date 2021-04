Poletov recept: Smuti z avokadom. FOTO: Tanja Drinovec

Za smuti z avokadom potrebujemo (za 1 osebo):

Priprava smutija z avokadom

Danes ste popolni »outsider« oziroma po domače aberveznik, če pri svoji kuhi in jedilnikih ne uporabljate tako zelo trendovskega in vse opevanega avokada, ki menda po medmrežju slovi tudi kot največkrat fotografiran sadež na svetu.Te za nas sicer ne tako pomembne informacije bomo dali na stran. Vseeno pa velja omeniti, da avokado kakorkoli že slovi tudi po kar nekaterih dobrodejnih učinkih.Pravzaprav govorimo zopet o enem od tako imenovanih super živil. Avokado vsebuje ogromno količino vitaminov A,B,C,K, in E, minerale magnezij, kalij , železo, fosfor in baker. Je izredno hranljiv, vsebuje zdrave maščobe in ogromno količino vlaknin. Prav tako je bogat z antioksidanti, ki preprečujejo rast in razvoj rakastih celic. Menda imajo po nekaterih zdravstvenih raziskavah ljudje, ki zaužijejo veliko avokada manj težav s svojim zdravjem.Nam pa bo avokado tokrat priskočil na pomoč za jutranji hitri nasitni obrok, ko bomo na primer imeli v mislih krajši jutranji trening na kolesu.Za jutranjo časovno stisko in hitro absorbcijo v telo in lahko prebavljivost bo več kot dobrodošel za povrhu pa zelo enostaven za pripravo. Poleg tega pa bomo vnesli še nekaj za trening nujno potrebnih kalorij.1 polovica olupljenega avokada1 grški jogurtSok 1 grenivkeVečja pest ovsenih kosmičev1 bananaŠopek peteršiljaCimetŽlica meduVse sestavine stresemo v mešalnik (blender), po potrebi dolijemo nekaj vode in dobro zmiksamo. Zlijemo v kozarec in sveže zaužijemo.