Polnjeni športnikovi lignji

Že dogo časa niso bili na mojem jedilniku, v preteklih prazničnih dneh pa sem se spomnila jedi, ki mi je obudila prijetne spomine na minule dni, ko sta se po kuhinji veselo motala oče in mama in že skoraj tekmovala v kuhariji ter ugibala kdo bo na koncu požel več slave ob degustiranju.Lignji sodijo med morske mehkužce, ki so zelo dober vir prenekaterih hranil, vitaminov in mineralov. Morske sadeži večina ljudi daje po krivici na stranski tir, pa vendar je to škoda in zamuda za nas.Današnji recept je hitro pripravljena jed, ki je odličen vir beljakovin, omega 3 maščobnih kislin, joda, cinka, vitamina B in še drugih mineralov in vitaminov. Sami lignji so nizkokalorični, pečeni pa si seveda prislužijo še nekaj dodatnih kalorij. Pravim jim lignji za šport ...8oo g očiščenih večjih lignjev150 g narezane slanine150 do 200 g narezanega sira2 jajciŠop peteršiljaSol, poper2 stroka česnaDrobtineNekaj žlic olivnega oljaOlje za pečenjeVse sestavine razen lignjev drobno sesekljajte in premešajte in maso nadevajte v lignje. Sama si pomagam z dresirno vrečko in večjim okroglim nastavkom, s katero jih je zelo lahko nadevati. Vsak ligenj z zobotrebcem čvrsto zaprete, da masa med cvrenjem ne uide iz njih. Na vroči ponvi lignje spečete, da postanejo zlato rjave barve. Čas pečenja pa je odvisen od velikosti lignjev, ne spe pa biti predolg, da lignji ostanejo mehki.