Posledice COVID-19 za športnike: srce

Miokarditis in COVID-19

Strokovnjaki priporočajo, da mora biti vsakdo z diagnozo okužbe s COVID-19 vsaj deset dni brez simptomov, preden ponovno začne vadbo. FOTO: Leon VIdic

Miokarditis in športniki

Torej: kako se vrniti?

Za bolnike je po končani bolezni priporočljivo posvetovanje s kardiologom in slikanje z magnetno resonanco srca. FOTO: Shutterstock

Čeprav se trenutno zdi, da je bolezen za srce manj nevarna, kot so mislili, velja biti zelo previden. Kaj to pomeni, če vemo, da je miokarditis kriv za večino nenadnih smrti?Zdi se, da se počasi dogaja, kar smo si vsi ljubiteljski športniki želeli, da lahko začenjamo vadbo. Pri nas se, za razliko od tujine, skoraj nič ne piše o tem, kako naj se vadbe lotijo tisti, ki so se srečali z nevarnim virusom.Za Slovenijo, ki po nekaterih kazalnikih velja za eno bolj razvitih, kar se tiče športne rekreacije, bi pričakovali, da bodo napotila visela na vsakem koraku - žal ni tako.Če smo že zamudili s splošnimi navodili, kako se športno pravilno gibati med zaprtjem države, predvsem pri otrocih in mladostnikih, bi zdaj ne smeli s čim širšim ozaveščanjem, kako se vrniti k športu. Takega znanja je v Sloveniji veliko!In to je resnični odnos do športne rekreacije v naši državi. V resnici se le malokdo zares zanima zanjo. Tokrat bomo pisali o posledicah virusa na srce, o čemur se malo ve, kmalu pa bomo tudi o težavah, ki se pojavljajo s pljuči in dihanjem, o čemer je bilo več napisanega. Pri nas tudi o tem ne dovolj.Od januarja 2021 je bilo po vsem svetu potrjenih več kot 95 milijonov primerov (COVID-19), in tej bolezni več kot dva milijona smrtnih žrtev je pripisanih COVID-19.V zgodnejših fazah pandemije je bilo veliko pozornosti namenjeno akutnim zapletom dihal, ki povečujejo tveganje smrtnosti in obolevnosti. Vendar se pozornost zdaj usmerja na vpliv, ki ga COVID-19 ima na kardiovaskularni sistem. Raziskave kažejo, da lahko bolezen poslabša srčno popuščanje pri bolnikih z ugotovljenimi srčnimi boleznimi.Pri bolnikih z akutnim COVID-19 so se pokazale povišane ravni troponina, beljakovine, v krvnem obtoku., ki se sprosti, ko se srčna mišica poškoduje.Miokarditis je vnetje srčne mišice. V mnogih primerih miokarditis ne povzroča simptomov, kar pomeni, da je težko določiti natančno razširjenost. Ko se simptomi pojavijo, povzročajo utrujenost, zasoplost in aritmijo.V akutnih primerih lahko povzročijo srčno popuščanje ali nenadno smrt. Miokarditis običajno povzroči virusna okužba, na primer SARS-CoV-2.Pojavi se lahko pojavi tudi po sindromu citokinske nevihte, ki ga opazimo pri nekaterih hudih primerih COVID-19. V takem stanju se proizvodnja citokinov, ki signalizirajo imunski odziv, pospeši, kar vodi do razširjenega sistemskega vnetja.Pojavnost miokarditisa po hudi okužbi s COVID-19 je presenetljiva: ocenjujejo, da 60- do 80- odstotkov odpuščenih po hospitalizaciji zaradi COVID-19 kaže znake prisotnosti miokarditisa.Glede na to, da je miokarditis glavni vzrok za nenadno smrt zaradi zastoja srca pri športnikih, je bila po svetu zaskrbljenost zaradi tveganja za miokarditis zaradi COVID-19 velika. Skrb in nadzor nad športniki, ki prebolevajo COVID-19, in odkrivanja miokarditisa s pomočjo tehnik magnetne resonance (MRI), sta se zelo povečala.Ko so nedavno v neki ameriški raziskavi z magnetno resonanco pregledali 26 športnikov, ki so bili pozitivni na COVID-19, jih je 12 imelo blage simptome, 14 pa jih je bilo brez simptomov. Nihče ni potreboval hospitalizacije. Pri 15 odstotkih vseh so odkrili miokarditis, in pri nadaljnjih 31 odstotkih so odkrili fibrozo srčnega tkiva.Čeprav avtorji niso mogli sklepati o dolgoročnih posledicah miokarditisa pri športnikih, so vseeno sklepali, da bi magnetna resonanca srca lahko ponudila koristno orodje po okužbi s SARS-CoV-2 za prepoznavanje visokih tveganj za zdravje športnikov - tako bi lahko ugotovili, kdaj bodo sposobni za nadaljevanje treningov in tekmovanj.Po objavi te študije so pri American College of Cardiology izdali smernice za vrnitev za športnike in zelo aktivne ljudi. Predlagali so, da bi morali tisti z blagimi do zmernimi simptomi po pozitivnem testu na COVID-19 nadaljevati z usposabljanjem šele po popolnem prenehanju simptomov in temeljiti oceni srčnega biomarkerja in MRI.V študiji, objavljeni januarja 2021, so z magnetno resonanco srca, EEG in uporabo serumskih markerjev srčne patologije pregledali večje število športnikov, ki so bili pozitivni na COVID-19.Približno 15 dni po pozitivnem rezultatu testa je bilo ocenjenih 145 športnikov, ki tekmujejo, takih z blago do zmerno okužbo ali brez simptomov. Le pri dveh so z MRI ugotovili znake, ki so kazali na miokarditis, zaradi česar so raziskovalci sklepali, da je bila pojavnost miokarditisa po COVID-19 veliko manj razširjena, kot so mislili prej.Raziskovalci z Univerzitetnega medicinskega centra Vanderbilt so v študiji, ki bo kmalu objavljena, ugotovili podobno razširjenost. Skupina je primerjala COVID-19 pozitivne športnike z zdravimi ljudmi in zdravimi športniki in ugotovila, da ima le tri odstotke tistih, ki so bili na testih pozitivni pozitivni, miokarditis.Sicer strokovnjaki priporočajo, da mora biti vsakdo z diagnozo okužbe s COVID-19 vsaj deset dni brez simptomov, preden ponovno začne vadbo. Če se bolnik želi vrniti k naporni ali intenzivni vadbi, mora pred vrnitvijo na pregled k svojemu zdravniku in opraviti pregled srca. Pregled lahko vključuje pregled simptomov, fizični pregled, EKG, krvne preiskave za poškodbe srčnih mišičnih celic in/ali ehokardiogram, ultrazvok srca.Za bolnike je po končani bolezni priporočljivo posvetovanje s kardiologom in slikanje z magnetno resonanco srca. Če ni znakov miokarditisa, strokovnjaki priporočajo postopno povečanje intenzivnosti vadbe in to naj traja vsaj en teden, in pazljivo spremljanje simptomov, kot so stiskanje v prsnem košu, težave pri vadbi ali težko dihanje. Če se pojavi kateri od teh znakov, mora športnik takoj prekiniti trening in se posvetovati z zdravnikom.Glede na to, da je miokarditis glavni vzrok za nenadno smrt zaradi zastoja srca pri športnikih, je bila zaskrbljenost zaradi tveganja za miokarditis zaradi COVID-19 velika; zato ponovimo: priporočila za zdravljenje miokarditisa običajno vključujejo prenehanje vadbe za tri do šest mesecev in potem ponovne preglede srca, da se potrdi normalno delovanje srca.Za preprečevanje miokarditisa in nenadne srčne smrti zdravniki vrhunskim športnikom priporočajo popoln počitek štiri tedne po nespecifični okužbi. Če je mogoče z zmerno vadbo športom začeti prej, ni jasno, pravijo strokovnjaki.Tudi, če imajo od stotih športnikov, ki so se okužili z virusom, miokarditis le trije, je to številka, ki bi morala pri nas povzročiti hud alarm - glede na to, da ne vemo dobro, koliko rekreativnih športnikov se je z virusom v resnici okužilo.Če imamo v državi 36- tisoč registriranih športnikov in -* če ugibamo - 300- do 400- tisoč ljudi, ki se rekreirajo po športno, bi glede na to, kaj se trenutno dogaja na planetu, to lahko koga morda malo zaskrbelo.