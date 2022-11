Posodica v kuhinji, ki je niste nikoli pomili (in ravno tam živi salmonela)

Pred kratkim so pri nas salmonelo našli v tatarskem biftku. V decembru pa je pri nas tatarec v največji uporabi, kajne? Zdaj smo zaskrbljeni. Upamo, da se to ne bo nikoli več ponovilo.

In ptem nam bralec pošlje opozorilo, kje v bistvu živi salmonela. V večini kuhinj po svetu ...

Te pozabljene in nedolžne posodice se zlahka kontaminirajo med kuhanjem piščanca, purana ali druge kontaminirane hrane. Ko čistimo kuhinjo, nikoli ne pomislimo na te posodice, stekleničke, plastenke ... z začimbami.

Vedno poskrbimo, da temeljito operemo na primer deske za rezanje mesa, delovno površino, pomivalno korito, posodo in celo koš za smeti, plastenk, stekleničk z začimbami pa redko ali nikoli! Se strinjate? Verjetno bodo gospodinje zmajevale z glavo, češ, da tudi to plastenko ali stekleničko pomijejo vedno, ko na novo vanje natresejo novo začimbo. Ampak ne gre samo za notranjost, ampak tudi za zunanji del te posodice. Jo umijete na zunaj po uporabi?

Ameriški center za nadzor in preprečevanje bolezni ocenjuje, da je vsako leto v ZDA 1,35 milijona okužb s salmonelo in celo okoli 420 smrti. Za namene te raziskave, objavljene v Journal of Food Protection, so znanstveniki zbrali 317 odraslih, da bi v kuhinjah različnih velikosti pripravili enake puranje burgerje. Nekateri so kuhali v majhnih kuhinjah, kot jih imamo doma, nekateri pa v velikih, industrijskih kuhinjah.

Anketiranci niso vedeli, da bodo njihovo kuhinjo kasneje testirali na salmonelo. Mletemu puranu so predhodno vbrizgali kemikalijo, ki deluje podobno, kot bi delovala salmonela, ko kontaminira površino ali prostor.

Po končanem kuhanju so iz kuhinj vzeli vzorce za preverjanje prisotnosti salmonele. Predmeti z daleč največjo razširjenostjo kontaminacije so bile ravno posodice za začimbe. Kontaminacijo so zaznali pri skoraj polovici, to je 48. Po drugi strani pa je bilo kontaminiranih le nekaj več kot 20 odstotkov dozirnikov za detergente, ostali predmeti pa sploh niso bili kontaminirani.

Avtorji študije do pojasnili, da veliko ljudi pri kuhanju doma pozabi obrisati stekleničke z začimbami po uporabi. Vsekakor pa je ta raziskava pokazala, da se vsaka posoda z začimbami, ki se je dotaknete med pripravo surovega mesa, lahko kontaminira, na kar moramo biti še posebej pozorni pri kuhanju.