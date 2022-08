Presenetljivi pokazatelji, da se premalo gibate

Morda niste opazili, a telo nam pošilja subtilne signale, da se premalo gibljemo. Če razlog za neaktivnost ni poškodba ali bolezen, vključite v svoj vsakdan telovadbo. Lahko samo vsakodnevno hojo. Da, to je najboljši in najlažji začetek. Zadostujejo le čevlji, ki vas ne bodo ožulili.

Ne, tokrat vam ne bomo svetovali, zakaj je gibanje koristno, ampak, kako prepoznate, da se premalo ali nič ne gibate. Raziskavo so naredili v reviji Journal of Sports Science and Medicine.

Izpostavili smo nekaj opozorilnih znakov.

»Pokanje« v kolenih

Enako velja za ramena in zapestja. Telo proizvaja sinovialno tekočino, ki deluje kot mazivo za sklepe in omogoča normalno gibanje. Če se premalo ali sploh ne gibate, se nastajanje te tekočine upočasni in na to vas bodo hitro opozorila kolena. Opazili boste pokanje v kolenih (predvsem zjutraj), občutek okorelosti, ko vstanete, in bolečino. Svoji dnevni rutini dodajte nekaj hoje. Redna vadba krepi tudi mišice, ki podpirajo sklepe.

Imate prebavne težave

Ko se začnejo prebavne težave, je to lahko znak, da ne zaužijete dovolj vlaknin in vode ali pa se premalo gibate. Telesna aktivnost pospeši prehod hrane skozi prebavni trakt in poskrbi za koristne mikroorganizme. Ležanje ali sedenje povzroča težave. Če nič drugega ne pomaga, se med odmorom za kosilo sprehodite ali nekajkrat na dan vstanite, da se dobro raztegnete. Tudi 5 minut raztezanja nekajkrat na dan lahko pomaga. Vaše telo in prebavni sistem vam bosta hvaležna.

Pozabljivost

Če opazite, da vedno bolj pozabljate, kaj ste želeli povedati, je to lahko poziv k dejanju. Gibanje ni dobro le za fizično zdravje, ampak pozitivno vpliva tudi na duševno zdravje – pomembno je za ohranjanje in izboljšanje zdravja možganov. Pravzaprav je 10 dni nedejavnosti povezanih z upadom kognitivnih funkcij. Večje je tudi tveganje za anksioznost in depresijo. Ko se premikamo, telo sprošča kemikalije, kot so anandamid in endokanabinoidi. Blokirajo receptorje za bolečino, hkrati pa zagotavljajo več veselja. Ob pomanjkanju pomembnih hormonov se počutimo tesnobni in depresivni.

Nenehno ste lačni

Ali pa imate nenehno željo po sladkem. Telo ne potrebuje toliko hrane, ko se ne gibate. Lahko pa vas vara. Če ste nenehno lačni, čeprav niste aktivni, je to morda zato, ker vaše telo proizvaja več grelina, hormona lakote. V študiji, objavljeni v Journal of Sports Science and Medicine, so moške razdelili v dve skupini: eni so bili aktivni, drugi pa leni. Analiza je pokazala, da ima telesna aktivnost pozitiven učinek. Povezana je z zmanjšanjem izločanja grelina in apetita. Torej ne morete nehati jesti? Mogoče je čas, da se začnete gibati.