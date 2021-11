Preskus pripomočkov za prevoz otrok na kolesih

Test nosi naslov: Prevoz otrok na kolesih - preverili smo udobje in varnost ob trku. Takega testa še nismo zasledili v naših medijih. Najprej v oči pade izbira koles na testu. Predstavljena kolesa redko ali skoraj ne vidimo na naših cestah.

Poletovem uredništvu je ta test zelo všečen, zato ga delimo z vami. Premislite ali taka kolesa sodijo na naše ceste?

Da je kolesarjenje pri nas v skokovitem vzponu, lahko vsak dan vidimo na naših cestah. Kar pri nas še vedno vidimo bolj poredko, v kolesarsko bolj razvitih deželah pa je običajen pogled, so pripomočki - prikolice, vlečni drogovi, dostavna kolesa z otroškimi sedeži v tovornem prostoru - za prevoz otrok. A kako varni so? Podrobneje smo pogledali nekaj rešitev za prevoz otrok na kolesu, preverili njihovo varnost, pa tudi, kako udobne in stabilne so.

Tudi pri nas lahko na cestah in kolesarskih stezah opazimo veliko kolesarjev, ki s seboj vozijo otroke. V veliki večini primerov ti sedijo v posebnih kolesarskih otroških sedežih; najpogosteje so ti nameščeni za voznikov sedež, le malce manj pogosti pa so otroški sedeži, ki so nameščeni na oziroma pred krmilo kolesa.

Precej bolj poredko - če sploh - pa pri nas lahko opazimo druge načine prevoza otrok, na primer v posebnih dostavnih kolesih. Ta - gre za kolesa z namenskim prostorom za večjo količino tovora - v kolesarsko bolj razvitih deželah predstavljajo priljubljen način prevoza otrok na oziroma v kolesu. Pogosti načini prevoza otrok so tudi otroške kolesarske prikolice, priklopniki oziroma vlečni drogovi za otroška kolesa in celo posebna kolesa s podaljšanim zadnjim delom. Primerjava petih načinov oziroma pripomočkov za prevoz otrok na kolesu je pokazala, da dostavna kolesa niso nujno najboljša rešitev - a tudi ostali načini prevoza otrok niso idealni.

Če se ozirate za kolesom oziroma kolesarskim pripomočkom za prevoz otrok, svetujemo, da dobro razmislite o svojih potrebah in željah. Mora imeti takšno kolo še kaj prostora za prtljago oziroma tovor? Bo namenjeno le prevozu otrok? Bo v uporabi redno ali le občasno? Ga nameravate vzeti s seboj na počitnice? In nenazadnje - koliko denarja ste pripravljeni odšteti za takšno kolo ali pripomoček: cene namreč segajo od 250 pa vse do 2200 evrov?

Tri lahko uvrstimo med dostavna kolesa: kolo s podaljšano medosno razdaljo in daljšim tovornim delom za sedežem voznika ter dva dostavnika z daljšim tovornim prostorom pred krmilom - eden ima spredaj eno kolo, drugi pa je trikolesnik z dvema kolesoma spredaj. Ob teh treh smo preskusili tudi tovorno oziroma otroško prikolico, ki jo pripnemo na zadnji del kolesa, in pa priklopnik, pri katerem prednje kolo otroškega kolesa pripnemo na zadnji del običajnega kolesa in dobimo nekakšen tandem.

Vozne lastnosti in značilnosti

Tako kot si je teh pet načinov prevoza otrok različnih po videzu oziroma zasnovi, tako se razlikujejo tudi po voznih lastnostih in ostalih značilnostih.

Vsa tri dostavna oziroma tovorna kolesa - oba dostavnika s tovornim prostorom spredaj in kolo s podaljšanim zadnjim delom - so zajetna in velika kolesa, ki jih ni mogoče prevažati naokoli v avtomobilih. Obe kolesi s tovornim prostorom zavzemata veliko prostora tudi ob parkiranju, zato ju bomo le težko pospravljali v nagnetene kolesarnice ali ozke garaže. Kolo s podaljšanim zadnjim delom in priklopnik za otroško kolo sta za transport in shranjevanje bolj priročna.

Zelo različna so si ta kolesa tudi pri voznih lastnostih. Kolesarjenje s kolesom s podaljšanim zadnjim delom in priklopnikom za otroško kolo ne zahteva veliko prilagajanja, le pri dveh dodatnih (otroških) potnikih na kolesu je treba upoštevati višje težišče. Malce več prilagajanja zahteva kolesarjenje s pripeto otroško prikolico ali z obema dostavnima kolesoma. Dokler so kolesarske steze široke in pregledne, še gre, na ozkih in zavitih kolesarskih stezah z ovirami v obliki količkov ali pešcev pa je varno kolesarjenje precej težje. Trikolesni dostavnik s precejšnjo maso zahteva veliko moči, da ga premaknemo z mesta oziroma pri kolesarjenju z majhno hitrostjo, dolg prednji del drugega dostavnika pa precej vpliva na stabilnost kolesarjenja.

Najmanj kolesarskih kompromisov zahtevata kolo s podaljšanim zadkom in pa priklopnik za otroško kolo. Slednji je tudi najboljša rešitev, če se na kolesarske cilje radi odpeljete z avtom, saj takšen priklopnik ne zahteva veliko dodatnega prostora.

Udobje za otroke

