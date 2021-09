Pretepač Connor ne zmaguje, a služi največ

Noro bogastvo norega Irca

Spet Messi proti Ronaldu

Na visoko drugo mesto se je uvrstil Lionel Messi, ki je letos zaslužil 130 milijonov dolarjev. FOTO: Franck Fife Afp

Nogometaši vodijo v skupnem zaslužku

Leto 2021 je bilo zelo dobro za najboljše športnike na svetu, ki so s svojimi donosnimi športnimi pogodbami in sponzorskimi pogodbami zaslužili na stotine milijonov dolarjev.Po podatkih, ki so jih predstavili na MejoresApuestas.com, je pet najbolj plačanih športnikov na svetu s, zvezdnikom v mešanih borilnih veščinah, na čelu, letos domov odneslo okoli 600 milijonov dolarjev bruto zaslužka.McGregor je s sponzorskimi pogodbami dobil 158 milijonov dolarjev, več kot drugi štirje najboljši športniki na seznamu skupajIrski borec je tako prepričljivo na vrhu seznama letošnjih zaslužkov na terenu in zunaj njega.Njegov velikanski zaslužek je posledica nastopa na UFC 257 januarja 2021, v katerem ga je sicerpremagal s prekinitvijo v drugi rundi. Kljub športnemu razočaranju je borec še vedno povečeval svoj dohodek z različnimi sponzorskimi pogodbami, vključno s tistima z Reebokom in Beats by Dre.Največji vir prihodkov izven kletke pa je bila prodaja njegove blagovne znamke viskija Proper No. Twelve podjetju Proximo Spirits.Na visoko drugo mesto se je uvrstil, ki je letos zaslužil 130 milijonov dolarjev. Statistični podatki kažejo, da ima slavni argentinski nogometaš eno izmed dveh najvišjih plač, kar mu je leta 2021 prineslo 97 milijonov dolarjev, to pa je kar 27 milijonov več kot. Sponzorstva, vključno s sponzorskim dogovorom za vse življenje z Adidasom, in posli s podjetji Pepsi, Lay's in Budweiser, so mu letos prinesli še 33 milijonov dolarjev.Cristiano Ronaldo, tretji najbolje plačani športnik na svetu, je na terenu zaslužil skoraj 30-odstotkov manj kot njegov argentinski tekmec. Vendar pa je zaradi vseživljenjskega dogovora z Nikeom in sponzorstvi z DAZN, Electronic Arts in Tag Heuer zaslužek portugalskega superzvezdnika izven nogometnega igrišča leta 2021 dosegel 50 milijonov dolarjev, kar je 17 milijonov več, kot je tu Messijev.S 107,5 milijona dolarjev letošnjega zaslužka se je branilec v ameriškem nogometu pri Dallas Cowboyauvrstil na četrto mesto na Forbesovi lestvici najbolje plačanih športnikov na svetu. Vendar pa statistika kaže, da ima največji zaslužek na terenu, kar mu je leta 2021 prineslo 97,5 milijona dolarjev.Košarkarski zvezdnikz letošnjim zaslužkom 96,5 milijona dolarjev zaokrožuje pet najboljših, po podatkih Forbesa pa njegove sponzorske pogodbe predstavljajo dve tretjini te vrednosti.Po analizi športa nogometaši vodijo v skupnem zaslužku. Statistični podatki kažejo, da so Messi, Cristiano Ronaldo in Neymar kot trije nogometni super zvezdniki na lestvici 10 najbogatejših po Forbesu leta 2021 domov odnesli 345 milijonov dolarjev, v primerjavi s 268 milijoni dolarjev, zasluženimi pri košarkarjih LeBronu Jamesu inIgralci ameriškega nogometa so na Forbesovi lestvici zasedli dve mesti, z letošnjim zaslužkom 183,5 milijona dolarjev.