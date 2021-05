Preverite kako dobro poznate Rogliča, Pogačarja in kolesarsko Slovenijo

FOTO: Gm/Zx

Pred nami je vroče kolesarsko poletje, med katerim bodo oči celega sveta uprte v slovenska kolesarska mojstrain, ki nista le vrhunska športnika, temveč tudi ambasadorja slovenskega turizma.Trenutno je na sporedu prestižna kolesarska dirka po Italiji, sloviti Giro, ki bo v svoji 15. etapi, na sporedu bo 23. maja, kolesarje vodila skozi Novo Gorico in čez Brda. Po letu premora se na slovenske ceste vračajo kolesarji v boju za zeleni prestiž kolesarske dirke Po Sloveniji. Vrhunec kolesarskega leta bo spektakularen Tour de France z našima šampionoma, francoski pentlji pa sledi še boj za Olimp na Olimpijskih igrah v Tokiu.Z namenom promocije omenjenih vrhunskih športnih dogodkov, stopnjevanja napetosti in aktivacije kolesarskih navdušencev v Sloveniji in po svetu, je Slovenska turistčna organizacija pripravila kolesarski kviz, interaktivni izziv za vse ljubitelje tega športa. V seriji desetih vprašanj preverjajo vaše poznavanje zanimivosti iz sveta kolesarjenja. Morda veste, katera destinacija je največkrat gostila dirko Po Sloveniji? Ješportno pot začel kot umetnostni drsalec? Koliko je bil star, ko je osvojil Tour? Preverite svoje znanje in se prepričajte, da je Slovenija zares ena najbolj vročih kolesarskih destinacij in velesil, in se potegujte za praktične športne nagrade! #ifeelsLOVEnia