Pridružite se jesenski različici Virtualnega Istrskega maratona

Tekači izbirate traso sami. FOTO: Foto klub Portorož

Nestrpno že čakamo pomlad in upamo, da se na tradicionalnem tekaškem istrskem prazniku ponovno vidimo v živo. Do takrat pa vas vabijo, da se jim pridružite na jesenski različici Virtualnega Istrskega maratona.Prijave na Luka Koper 2. Virtualni Istrski maraton 2021 so odprte. Prijavite se lahko na spletni strani: www.istrski-maraton.si. Tekli bomo od 15. oktobra do 15. novembra 2021. Prijave bodo sprejemali do 12. novembra 2021 do 20.00 ure. Vljudno vabijo tudi vse ljubitelje hoje, da se pridružijo s prijavo na Virtualni Istrski maraton in poljubno razdaljo premagajo s hojo ali nordijsko hojo.Tekači izbirate traso sami. Lahko tečete po svoji najljubši trasi v domači okolici, če pa imate možnost, lahko izberete tudi eno od tras dosedanjih Istrskih maratonov. Poleg že tako pestre izbire tras si lahko ogledate še trase Piranskih krožnih pešpoti. Letos vas še posebej vabijo, da spoznate Seško krožno pešpot.Na voljo je aplikacija Virtualni Istrski maraton za pametne telefone. Preko nje se lahko prijavite, oddate svoj rezultat, naložite svojo fotografijo in še veliko več. Najdete jo v Google Play trgovini ali App Store, pod imenom »Virtualni Istrski maraton«.Ob odprtju virtualnega dogodka bodo poskrbeli tudi za naše najmlajše in sicer za praznik občine Piran bodo v nedeljo, 17. oktobra 2021 organizirali Kapkove otroške teke.