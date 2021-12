Primož Kališnik prejel nagrado Marjana Rožanca

Nagrada Marjana Rožanca je najvišja nagrada Mestne občine Ljubljana na področju športa, ki jo lahko prejmejo amaterski športni delavci, športniki, športni pedagogi, profesionalni športni delavci in športni novinarji za izjemne športne dosežke v preteklem letu oziroma za uspešno delo v daljšem časovnem obdobju.

Nagrado podeljuje župan Mestne občine Ljubljana na slovesni prireditvi v mesecu novembru v spomin na športnega delavca in literata Marjana Rožanca. Poleg listine, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi, prejmejo nagrajenke in nagrajenci tudi denarno nagrado v višini treh povprečnih bruto plač v Sloveniji. Vsako leto se podelijo največ štiri nagrade.

Letošnji nagrajenci so: Marta Bon, Maruša Mišmaš Zrimšek, Stevan Paspalj in Delov novinar ter Poletov urednik Primož Kališnik. Spomnimo se, da je Kališnik letos prejel tudi Bloudkovo priznanje.

Za Primoža Kališnika so v obrazložitvi zapisali:

Nagrado za delo v daljšem časovnem obdobju na strokovnem in organizacijskem področju je prejel Primož Kališnik, novinar, urednik ter ustanovitelj športnega društva Novice Extreme, ki že več kot tri desetletja skrbi za širjenje športne rekreacije in utrjevanje njenega statusa v ljubljanski in slovenski družbi.

Kot urednik pri Slovenskih novicah in Poletu je vnesel sinergijo med vsemi udeleženci v športu, njegovo delovanje pri Stop teamu, Novicah Extreme in Klubu Polet pa je presegalo novinarske in uredniške okvire. Bil je spiritus movens pobud, prek katerih so svoje moči in znanje združili nekateri najboljši slovenski vrhunski športniki, strokovnjaki v športu, športne organizacije in državne institucije, sponzorji in mediji ter tudi številni športni sleherniki, ki po njegovi zaslugi dihajo za šport.

Kot skromno pravi Kališnik, nikoli ni preveč razmišljal o tem, kaj vse je naredil, želel si je le, da bi se ljudje gibali in bili zdravi. FOTO: Nika Media

Največji pečat pa je vendarle pustil pri ljubljanski in slovenski športni rekreaciji, saj je pomagal pri njenem razcvetu. Primož Kališnik je ljubitelje športa združil v eno družino, skozi objave v Poletu pa je laični javnosti približal kakovostno športno udejstvovanje in zdrav način življenja.

Kot novinar in urednik je podprl vseh 25 ljubljanskih maratonov, tudi pri Pohodu po Poti ob žici in teku trojk je z inovativnimi in zanimivimi prispevki dvigoval prepoznavnost in priljubljenost. Sodi tudi med največje podpornike Maratona Franja. Je namreč navdušen kolesar, ki je pomagal tudi pri ustanovitvi in prepoznavnosti ljubljanske ženske profesionalne kolesarske ekipe.

Ustanovil je klub Novice Extreme in med drugim tako pomagal športnikom iz različnih športnih panog, ki so bili nekdaj manj medijsko zanimivi. Prvi v Ljubljani je ustanovil vodene vadbene tekaške in kolesarske skupine, kar je pomenilo nov način organiziranja tudi pri drugih.

Kot skromno pravi, nikoli ni preveč razmišljal o tem, kaj vse je naredil, želel si je le, da bi se ljudje gibali in bili zdravi.