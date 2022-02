Primož Roglič je novo sezono začel z dvema dirkama v Franciji

Težko smo čakali novo kolesarsko sezono World Toura v katerem letos nastopa sedem Slovencev: Tadej Pogačar, Jan Polanc (UAE), Primož Roglič (Jumbo Visma), Matej Mohorič, Jan Tratnik, Domen Novak (Bahrain Victorious), Luka Mezgec (Bike Excange Jayco).

Nova kolesarska sezona v kategoriji World Tour se je začela z dirko po Združenih arabskih emiratih, na kateri je nastopil in zmagal Tadej Pogačar. Primož Roglič pa je svojo sezono začel na dveh dirkah v Franciji, ki pa ne štejeta za World Tour razvrstitev.

Roglič je letošnjo sezono začel v soboto na dirki Faun-Ardeche v Franciji. Dirka od Guilheranda do Grangesa je bila dolga 168 kilometrov. To je klančarska klasika s kar 3161-višinskimi metri. Oči kolesarske javnosti so bile najbolj uprte ravno v Rogliča, trenutno, tretjega najboljšega kolesarja na razpredelnici svetovne kolesarske zveze UCI.

Ugibanj, v kakšni formi je prišel na prvo dirko, je bilo konec že na prvem klancu. Primož Roglič je bil vseskozi v ospredju in kazalo je že, da bo sezono začel kar z zmago, vendar so se taktične zamisli trenerja Roberta Wagnerja iz moštva Jumbo Visma, spremenile v zaključku dirke, potem ko je edini Rogličev napad na dirki dobro ubranil Francoz Julian Alaphilippe. Alaphilippov odgovor je bil močan, na spustu se je izoblikovala skupina desetih kolesarjev, med katerimi je bil tudi Roglič.

Ko se je peloton spet združil, je v napad krenil drugi Jumbov adut Sepp Kuss. Hitro se je oblikovala trojka, v kateri sta bila Američana Sepp Kuss (Jumbo Visma) in Brandon McNullty (UAE Team), ter Belgijec Mauri Vansevenant (Quick-Step Alpha Vinyl Team). Trojica je hitro ujele ubežnike z začetka dirke in nadaljevala sama, dobre pol minute pred glavnino, v kateri je bil tudi Roglič.

Na zadnjem klancu je McNullty močno napadel in se v solo vožnji veselil zmage. Za drugo mesto sta se pomerila Vansevenant in Kuss, ki je v cilju osvojil tretje mesto. Roglič je zgolj zaradi taktične različice ostal v glavnini. Dirko je končal na 26. mestu. Deset mest za njim je dirko končal še drugi Slovenec na dirki Jan Polanc (UAE).

V nedeljo je Roglič štartal še na svoji drugi letošnji dirki. Dirka Drome Classic je bila dolga 191 kilometrov, z 2371-višinskimi metri. Drome Classic je težka enodnevna dirka, ki je šele desetič na koledarju. Poteka v mestu Etoile-sur-Rhone in okolici. Spet smo lahko videli, da je Roglič izjemno pripravljen na začetku sezona, a je imel Robert Wagner tudi tokrat večje načrte z Dancem Jonasom Wingegaardom. Spomnimo se Jonasa; to je tisti presenetljivi nasprotnik Tadeja Pogačarja na lanski dirki po Franciji. Bil je Pogačarjev najbolj trd oreh na dirki. Strl ga je šele v zaključku tritedenske dirke, a Jonas Vingegaard je še vedno zasedel res presenetljivo drugo mesto v končnem skupnem seštevku Toura.

Vingegaard je bil tudi na očeh vseh spremljevalce kolesarstva, kajti od drugega mesta na Touru ga skoraj nismo videli na dirkah. Tokrat se je pokazal v izjemni formi. S še enim zelo mladim in nadarjenim Špancem Juanom Ayusom je pobegnil na zadnjem klancu na dirki. Skupaj sta se hitro oddaljevala od glavnine z Rogličem na čelu. Na samem zaključku dirke pa je Vingegaard v mojstrskem slogu premagal še Ayusa in v cilj prišel sam z visoko dvignjenima rokama. Ayuso je nato popustil, Vingegaard pa je prišel do šeste zmage v karieri ter prve letos. Na koncu sta Španca ujela še Francoza Guillaume Martin (Cofidis) in Benoit Cosnefroy (Ag2r Citroen), ki pa sta za tri sekunde zaostala za 25-letnim Dancem. Primož Roglič je ostal v ozadju in osvojil 28. mesto. Osem mest pred njim je dirko končal še drugi Slovenec na dirki Jan Polanc (UAE Team).

Polanc je v cilj prišel 44 sekund za zmagovalcem. Roglič je zaostal za 53. Rogliča zdaj čaka nekaj dni počitka, 6. marca pa bo začel prestižno dirko Pariz-Nica. Spomnimo se, lani je na tej dirki padel v zadnji etapi in izgubil rumeno majico vodilnega v skupnem seštevku.

World Tour UCI 2022 je serija dirk, ki vključuje triintrideset tekmovanj cestnega kolesarstva v celotni kolesarski sezoni 2022. Serija se je začela z uvodno etapno dirko po Združenih arabskih emiratih 20. februarja in se bo zaključila z zadnjo etapno dirko Tour of Guangxi 18. oktobra.

Združeni arabski emirati, UAE Tour, 20–26. Februar

Belgija, Omloop Het Nieuwsblad, 26. Februar

Italija, Strade Bianche, 5 Marec

Francija, Paris–Nice, 6–13 Marec

Italija, Tirreno–Adriatico, 7–13 Marec

Italija, Milan–San Remo, 19 Marec

Španija, Volta a Catalunya, 21–27 Marec

Belgija, Classic Brugge–De Panne, 23. Marec

Belgija, E3 Saxo Bank Classic, 25. Marec

Belgija, Gent–Wevelgem, 27 Marec

Belgija, Dwars door Vlaanderen, 30. Marec

Belgija, Tour of Flanders, 3. April

Španija, Tour of the Basque Country, 4–9. April

Nizozemska, Amstel Gold Race, 10. April

Francija, Paris–Roubaix, 17. April

Belgiija, La Flèche Wallonne, 20 April

Belgija, Liège–Bastogne–Liège, 24 April

Švica, Tour de Romandie, 26. April – 1. Maj

Nemčija, Eschborn–Frankfurt, 1. Maj

Italija, Giro d'Italia, 6–29. Maj

Francija, Critérium du Dauphiné, 5–12. Junij

Švica, Tour de Suisse, 13–19. Junij

Francija, Tour de France, 1–24. Julij

Španija, Clásica de San Sebastián, 30. Julij

Poljska, Tour de Pologne, 30. Julij – 5. Avgust

Belgija/Neizozemska, Benelux Tour, 7–13. Avgust

Španija, Vuelta a España, 19. Avgust – 11. September

Nemčija, Hamburg Cyclassics, 21. Avgust

Francija, Bretagne Classic Ouest–France, 28. Avgust

Kanada Grand Prix Cycliste de Québec, 9. September

Kanada Grand Prix Cycliste de Montréal, 11. September

Italija, Il Lombardia, 8. Oktober

Kitajska, Tour of Guangxi, 13–18. Oktober