Primož Roglič je pred štartom Toura pokazal svoj novi dres

FOTO: Jumbovisma.com

je že v nizkem štartu za letošnjo dirko po Franciji. Pred tem pa se posveča svojim zvestim navijačem. Na spletni strani Jumbo Visme je v njihovo prodajalno kolesarskih dobrot, objavil tudi svoj povsem nov kolesarski komplet z majico in hlačami.Na državnem prvenstvu v Kopru smo videli njegovo mini prodajalno navijaških oblačil in rekvizitov. Vendar tega čisto novega dresa še ni bilo moč kupiti.Dres se je Rogličeva zahvala za vse tiste, ki ga spremljajo že od samega začetka v World Touru in se povsem razlikuje od vseh do sedaj videnih dresov Jumbo-Visme. Opazili smo, da ima Roglič že svojo znamko dresov, ki so šli dobro v prodajo. Seveda pa je moč v športnih prodajalnah kupiti njegovo majico lanskega državnega prvaka. To je tista, zdaj že skoraj legendarna majica, s slovensko zastavo na dresu Jumbo Visme.Novi dres je čisto nekaj drugega. Presodite sami, dobro si ga oglejte in prepoznali boste celotno Primoževo športno pot.