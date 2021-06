Primož Roglič s pomočjo Slovenca do zmage na Touru

Ne gre samo za pomagača

Primož in Sepp na dirki po Dafineji. FOTO: Anne-christine Poujoulat/AFP

je že nekajkrat povedal v šali in zares, da odkar je izvedel, da jeSlovenec, se počuti manj osamljenega v ekipi. Na cesti je bilo videti, kot bi bila oba Zasavca. Seppova pradedek in prababica sta emigrirala v Ameriko, v Leadville, v Coloradu. Ostala sta tam za vedno, a domovine nista nikoli pozabila. Spomin nanjo in redne obiske sta prenašala na vse potomce, tako je tudi Sepp dobro spoznal deželo, v kateri ima korenine. Pred leti se je celo povzpel na Triglav.Moral se je, ker so vsi govorili, da nisi pravi Slovenec, če nisi bil na Triglavu. Sepp je mlajši od samostojne Slovenije. Danes njegova dežela praznuje svoj 30. rojstni dan, jutri se začne dirka vseh dirk, največji Tour. Sepp bo Primožev pomagač, da, spet, in to tisti, ki bo v hribih zadnji ob njem. Mogoče smo ga ravno zato tudi navijači vzljubili, zato, ker je zadnji ob Primožu v gorskih, najtežjih etapah.Sepp Kuss je svojo kolesarsko pot začel z gorskim kolesom in je na specialki še bolj »zelen« kot pa Primož, saj na cestnih dirkah tekmuje šele od leta 2015. Zato po pelotonu krožijo šale na njun račun, vendar te šale zagrenijo pogledi nanju nekje na klancih. Sepp je lani zmagal v zadnji etapi dirke po Dafineji, tiste nesrečne dirke, katere zmago je imel Primož že v žepu, a je nesrečno padel in zmaga se je skotalila po asfaltu.Sepp je odločen, da ne bo vso kariero pomagač. Hoče napredovati, hoče biti lider na tritedenskih dirkah. »Za kaj takega ni dovolj, da si dober klančar, moraš biti bolj kompleten kolesar,« pravi Sepp, zato zadnje mesece največ treninga posveča kronometrski vožnji. Popraviti mora tudi vožnjo v glavnini, v pelotonu, vse preveč je nemiren in preveč je izpostavljen vetru. Kot gorski kolesar pogreša osnovno kolesarsko šolo na cesti. Pravi, da se obema s Primožem vidi, da nimata narejene osnovne kolesarske šole, vendar kompenzirata s talentom, delom, predanostjo ekipi. Od letošnjega Toura pričakuje Rogličev popravni izpit. Vse bo in bodo naredili, da bodo letos na Elizejskih poljanah v rumenem oni, jumbovci.