Primož Roglič zmaguje na kanadskem kolesu

Cervelo S5. FOTO: Arhiv proizvajalca

Cervelo R5. FOTO: Arhiv proizvajalca

Cervelo Caledonia 5. FOTO: Arhiv proizvajalca

Cervelo P5. FOTO: Arhiv proizvajalca

se najprej spomnimo na wilierju in potem na specializedu. V konkurenci World Tour pa na bianchiju. Letos se ga poskušamo navaditi na cervelu. Kot kažejo rezultati, se ga je Primož hitro navadil.Kolesarji nimajo tako velikih problemov ob menjavi opreme kot na primer smučarji. Vse blagovne znamke, ki hočejo opremljati moštvo World Tour, so vrhunske. Zgodilo se je tudi, da niso mogli zadovoljiti potreb nekaterih kolesarjev, zato so poiskali pomoč pri nekaterih drugih proizvajalcih, ki so v njihovem imenu naredili, izdelali kolo. Spomnimo, da morajo kolesarji razen kolesarskih očal in čevljev dirkati in trenirati s točno določeno opremo. Opremljevalci so tudi eni od najvidnejših sponzorjev moštev in so temu primerno tudi obremenjeni.Cervelo sta leta 1995 ustanovilain. Ime Cervelo je mešanica italijanske besede za možgane in francoske za kolo. Predvsem Vroomena je gnal napredek, razvoj, najbolj ga je zanimala aerodinamika, kasneje še materiali. V razvoj okvirjev je vložil ogromno truda in denarja, sodeloval je z dvema raziskovalnima laboratorijema, najprej na univerzi v Eidhovnu in kasneje še v Kanadi na univerzi McGil.Ko je menil, da je njegovo delo končano, in res ga je dokončal z odliko, saj je trajalo le osem let, da so njuna kolesa začela zmagovati na najpomembnejših svetovnih dirkah in leta 2008, je cervelo zmagal celo na dirki po Franciji. Gerard Vroomen se je leta 2011 umaknil iz podjetja, točneje, ostal je v upravnem odboru in to je tudi vse, kar ga še povezuje s to znamko, ki je danes v lasti nizozemskega podjetja Pon Holdings, ki je lastnik tudi Gazele in Derby Cycle.Tržne pravice pa ima tudi pri znamkah koles Raleigh, Kalkhoff, Univega, Focus, Ghost in Santa Cruz. Zato logično, da bo najboljša profesionalna kolesarska ekipa vozila cervelo.ima na voljo štiri različne modele. Največ dirk je letos vozil z najbolj zanimivim modelom cervelo S5. To je tisti model s prepoznavnim krmilom in s prav tako nenavadno podsedežno cevjo. Krmilo v obliki črke V je najbolj nenavadno v konkurenci World Tour.Na voljo mu je tudi model R5, ki pa ga ljubkovalno kličejo »gams«, saj je namenjeno za najbolj hribovite dirke, je tudi najlažje Cervelovo kolo.Za spomladanske klasike je cervelo caledonia 5, imenujejo ga tudi kolo od Carrefour de I'Arbre do Geraardsbergenskega zidu. Je najbolj udobno kolo za najslabše ceste.Za vožnjo na čas ima Roglič na voljo »izstrelek« P5. V Cervelu pravijo, da je v tem kolesu vse njihovo znanje. In pika. Videti je, da res, kajti Roglič se na njem počuti fantastično, kar je letos tudi dokazal.