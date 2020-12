Problem zaspanosti po kosilu

Odločitev o tem, kdaj boste trenirali, pomembno vpliva na izbiro hrane za kosilo. Zakaj? Zato ker čas vnosa hranilnih snovi vpliva na to, kako telo shranjuje maščobo, gradi mišice in porablja kalorije., strokovnjak za športno prehrano in avtor knjige Racing Weight (Tekmovalna teža), predlaga spodnje štiri nasvete vsem, ki bi radi čim bolje izkoristili obrok sredi dneva.Odločite se za lahek obrok: Če trenirate takoj po te, ko vstanete iz postelje, boste takoj potrebovali bogat regeneracijski zajtrk. To hkrati pomeni, da bi morali za kosilo pripraviti lahek in energijsko zgoščen obrok: veliko solato z nekaj sestavinami, ki vsebujejo beljakovine.Polnjenje z ogljikovimi hidrati: Če trenirate popoldne ali zgodaj zvečer, je kosilo vaša zadnja priložnost, ko lahko telo vnaprej napolnite z gorivom. Pojejte obrok z veliko ogljikovimi hidrati - sendvič s polnozrnatim kruhom, krožnik zelenjavne juhe in kos sadja.Napolnite zaloge: Če trenirate zvečer, naj bo večerja lahka, torej potrebujete bogato kosilo. Pripravite tortiljo ali burito z mesom ali ribami, zelenjavo in rjav riž v polnozrnatem zavitku. To je dobra odločitev, če bi radi ohranili dovolj energije do treninga.Držite se urnika: Ljudje pogosto delajo napake, ker mislijo, da lahko pripravijo kosilo, kadar koli imajo čas za to. Toda če jeste kosilo vsak dan ob različnih urah, bo telo pritisnilo na svoje stikalo za hormonsko paniko in upočasnilo presnovo.