Razgibajmo telo z Lenartom

FOTO: Mercator

Energično v pomlad

Zima in obdobje epidemije, ko so bili vadbeni centri zaprti, športne dejavnosti pa omejene na družinski krog, sta marsikoga polenili. Pomanjkanje gibanja pa je pogosto krivec za slabo počutje. Svetovna zdravstvena organizacija priporoča vsaj 75 minut zmerno intenzivnega gibanja na teden. Zakaj?pomaga krepiti naš imunski sistem, ki je posledično manj dovzeten za okužbe oziroma si po njih prej opomore. Poleg tega športna dejavnost preganja tudi pomladansko utrujenost, saj je idealna za dvig krvnega tlaka.»V oddajibom gledalcem ponudil ideje za kratke 4-minutne vadbe, s katerimi lahko, tudi če imajo malo časa, vsak dan naredijo nekaj dobrega zase. Vadb se bomo lotili resno, a zagotovo ne bom mogel iz svoje kože in bom v oddajo podtaknil kakšen bolj ali manj smešen hec,« je povedal Lenart.Da v pomlad ne boste vstopili povsem telesno nepripravljeni, se pridružite Andreiu Lenartu na. Njegova pozitivna energija vas bo zagotovo preplavila in vam dala zagon, da bo napenjanje mišic preprosto, med treningi pa se boste zagotovo tudi zabavali. Ne verjamete?je fitnes trener, model in igralec (imel je stranske vloge v serijah Reka ljubezni, Lajf je tekma in Usodno vino, preizkusil pa se je tudi z igranjem v tujini, kjer se je pojavil na scenah v filmih Kingsman: Tajna služba in franšizi Vojna zvezd). Pravijo mu tudi slovenski Arnold Schwarzenegger.Ne bo pretežko, bo pa intenzivno. A brez skrbi, ne potrebujete uteži niti nove športne opreme. In nikamor vam ni treba iti. Vse, kar potrebujete, so majica, udobne hlače in spletna povezava, prek katere boste prišli na vsebine, Mercatorjeve spletne platforme, in do oddaje Fit brez izgovorov z Lenartom. Trener vam bo s strokovnimi nasveti in praktičnimi treningi, zasnovanimi za postopno pridobivanje forme, pomagal ne le do boljšega počutja, ampak do krepitve celotnega telesa. Pridružite se mu lahko na, novi Mercatorjevi vsebinski platformi z živimi video vsebinami na. Poleg prikaza najboljših vaj za posamezni del telesa vam bo postregel s kopico namigov in motivacijskih nasvetov, poskrbel bo tudi za pravilno izvedbo vaj. Vse to bo zapakirano v živahno vadbo v ritmu dobre glasbe. Nikakor pa ne pozabite, da je dobro trening prilagoditi svojim zmožnostim. Za to bo na voljo tudi lažja različica vaj. Kliknite nain se razgibajte z Lenartom.