Raziskava je pokazala, kateri šport najbolj dviguje libido

Šport zagotovo vpliva tudi na spolno življenje ljudi. Pogosto se reče, da je ljubljenje prav tako fizična dejavnost kot katerikoli šport. Toda koliko vemo o športih, ki izboljšujejo spolno življenje?

Šport je v osnovi derivat libida – življenjske oziroma seksualne energije. Šport je ena sama sublimacija. Po eni strani se sublimira seksualno poželenje, to pomeni, da se libido uporablja za športno motivacijo, pravijo strokovnjaki.

Da bi odgovorili na to vprašanje, so v Nemčiji izvedli raziskavo in vprašali 3000 Evropejcev o vplivu športa na njihovo spolno življenje.

Ali šport vpliva na vaše spolno življenje?

Med raziskavo so upoštevali več dejavnikov, kot so vzdržljivost, libido in prožnost. V kombinaciji z mnenji strokovnjakov so rezultati razkrili lestvico najboljših športov za izboljšanje vašega spolnega življenja – ter postavili še eno vprašanje, ali je šport dober za spolno življenje. Odgovor je seveda pritrdilen. Vadba pomaga ohraniti spolno funkcijo in poveča možnosti za bolj izpolnjeno spolno življenje.

Kateri športi izboljšajo spolno življenje?

Po tej študiji je na prvem mestu tenis. S tenisom se najbolj optimalno krepijo moč, ravnotežje in srce in s tem se naravno poveča hormon užitka in sreče.

Na drugem mestu sta ples in aerobika. Pravzaprav je skoraj 53 odstotkov ljudi, ki plešejo, zatrdilo, da se počutijo bolj samozavestni v spolnosti. Na tretjem mestu sta joga in pilates, ki povečujeta gibčnost ... Presodite sami, vsekakor pa smo bili začudeni, da je zmagal prav tenis.