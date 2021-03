Recept za piščančje zvitke

Piščančji zvitki. Za 4 osebe potrebujemo:

V tokratnem receptu si bomo pripravili preprosti beljakovinski obrok iz piščančjega mesa, točneje, za zvitke bomo uporabili piščančji file.Mnogi športniki prisegajo na tovrstno meso in nemalo restavracijskih menijev ponujajo piščančje meso kar z raznoraznimi fitnes in podobnimi športnimi nazivi.Seveda ne po naključju, kajti piščančje meso slovi po vitaminih in mineralih, kot je na primer vitamin B, ki v telesu sodeluje pri presnovnih procesih, bogat pa je tudi s cinkom, ki pomaga pri krepitvi imunskega sistema. Meso je tudi precej pusto in nemastno seveda pa tudi bogat vir beljakovin, ki jih naši telesni ustroji potrebujejo za kvalitetno in nemoteno delovanje.V zvitke bomo vgradili še malo pršuta, sira in nekaj zelenjavnih elementov za bogatejši in polnejši okus pa tudi kot dodatek zdravja.Piščančji zvitki so torej zelo enostavna in hitro pripravljena jed, po svojem okusu pa prav prijetna popestritev jedilnika. Služi nam lahko kot kosilo ali pa tudi kot zgodnja beljakovinska večerja, ki nas bo dodobra nasitila po kakšnem treningu, ko bomo lahko dogradili beljakovine v našo mišično maso.Olje za pekač800 do 1000 g piščančjega fileja1 bučka1-2 paradižnikaRezine pršutaRezine sira (po želji)SolČesen v prahuZobotrebci za zvitkeFile piščanca zrežemo na tanke zrezke osušimo, posolimo in natremo s česnom v prahu (lahko tudi svežim). Zrezki naj bodo čim lepši in enakomerni. Nanje položimo najprej rezine pršuta, nato sira. Oprano bučko in paradižnik zrežemo na zelo tanke rezine, da nam ne bodo delale težav pri zavijanju zvitkov. Rezine bučk in paradižnika položimo čez sir. Zvitke nežno zavijemo in jih z zobotrebci prebodemo, da se v pečici ne bodo razprli. Položimo jih na pomaščen pekač. Pečemo jih približno dobre pol ure do 40 minut na temperaturi 180 stopinj.