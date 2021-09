Resnica o mandljevem mleku

Naj bo brez sladkorja

Bodite pozorni na dodatke

Dodajte beljakovine

Če ste kdaj slučajno zaplavali v svet rekreacije in nutricionizma ali športne prehrane, potem ste se zagotovo že srečali z mandljevim mlekom, ki je za nekatere celo sestaven del življenja, predvsem za tiste, ki so občutljivi na mlečne izdelke.Zato ni čudno, da mandljevo mleko dajemo v kavo, smutije in vse pijače ali zajtrke, ki bi sicer vsebovale kravje mleko. Ne samo, da ne gre za mlečni izdelek, mandljevo mleko vsebuje beljakovine, kalcij, vitamine in včasih celo vlakna, a le če izberete pravega. Če izberete napačnega, lahko končate z litrom mleka, ki vsebuje aditive in veliko sladkorja. Zato previdno!Ko izbirate mandljevo mleko, morate biti pozorni na nekatere stvari. Pri izbiri mleka se moramo najprej odločiti za tiste, ki ne vsebujejo dodanih sladil, saj to v mleko doda velike nepotrebnih ogljikovih hidratov in kalorij. Če želite nekaj dodanega okusa, izberite mleko z dodatkom naravne vanilje.V veliko pakiranih embalažah mandljevega mleka najdemo snov, ki sliši na ime karegen, ki sicer ni prepovedana, a v nekaterih primerih lahko povzroča težave s prebavnim traktom. V EU je snov prepovedana v organskih živilih in v predelani hrani za otroke. Najlažje je občutljivost na te dodatke preveriti tako, da popijete kozarec mleka in poslušate svoje telo.Če se ravno zdaj odločate, da boste iz kravjega mleka presedlali na mandljevega, je dobro, da izberete tistega z več beljakovinami. V tej tranziciji morate še vedno poskrbeti, da telesu daste dovolj beljakovin, oziroma približno toliko kot prej. Veliko znamk mandljevega mleka vsebuje dodane beljakovine in kalcij.