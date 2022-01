Resnice in miti o gibanju

Melissa Conrad Stöppler, ameriška zdravnica, ki sodeluje na spletni stani MedicineNet, je pisala o tem, kaj je dobro vedeti o pogostih vprašanjih o vadbi za hujšanje, in fitnesu nasploh. Vadba v telovadnici bo zagotovila najboljše rezultate.

Verjeli ali ne, telovadnico lahko preskočite. Obstaja veliko vaj, ki jih lahko izvajamo doma ali na prostem z uporabo lastne telesne mase. Primeri nekaterih enostavnih vaj doma so sklece, deske, poskoki, počepi in izpadni koraki.

Izraz aerobna vadba je zamenljiv s katerim izrazom?

Izraz aerobna vadba ali aerobika je zamenljiv z izrazom kardio. Kardio se nanaša na kardiovaskularne fitnes vaje. Oba izraza se nanašata na hitro telesno dejavnost, ki zahteva, da srce in pljuča delajo težje, da zadostijo povečani potreb telesa po kisiku. Aerobna vadba (kardio) spodbuja kroženje kisika skozi kri. Primeri aerobne vadbe vključujejo tek, plavanje in kolesarjenje.

Ali mišice tehtajo več kot maščoba?

Pol kilograma je pol kilograma, ne glede na to, ali je to pol kilograma maščobe ali mišic. Resnica o mišicah je, da so gostejše od maščobe in zavzemajo manj prostora v telesu. Pravzaprav znanstveniki ocenjujejo, da približno pol kilograma mišic zaseda približno 22 odstotkov manj prostora kot približno pol kilograma maščobe!

Ohranjanje telesne pripravljenosti zahteva velike spremembe življenjskega sloga

Kondicijo lahko dosežemo z majhnimi spremembami že s tem, kar jemo, in stopnjo aktivnosti. Res je tako preprosto. Ne pozabimo, da lahko začnemo počasi; se dvignemo na višjo raven aktivnosti in sčasoma uvajajmo več sprememb v prehrani.

Potrpežljivost je nujna. Ne poskušajmo narediti preveč prezgodaj in ne prenehajmo, preden bomo imeli priložnost izkusiti nagrade izboljšane telesne pripravljenosti in zdrave prehrane!

Brez bolečine, brez dobička

Brez bolečine ni napredka je mit o vadbi, ker so nekatere bolečine v mišicah normalne, ko začnemo z novo fitnes vadbo.

So pa številne vrste bolečine, ki so resnično slabe. Obstajajo tudi druge bolečine, kot so bolečine v sklepih, kosteh, nategi mišic in nategi vezi ali tetiv, ki so slabe, zato se moramo ustaviti v vadbi, ker se bodo poslabšale, če jih ignoriramo. Vedno se vadbe lotimo nežno in s pozornostjo, da se izognemo poškodbam.Če smo zdravi in ​​se tega zavedamo, lahko začnemo vaditi, vendar je bolje, da smo prepočasni kot prehitri, da se izognemo poškodbam. Izguba mase bi morala biti najpomembnejši cilj fitnesa in vadbe.

Dejstvo je, da je hujšanje glavni razlog, zakaj ljudje sploh vadijo, a izguba mase zagotovo ni edina korist vadbe in zato ne bi smela biti glavni cilj.

Če začnemo s fitnes programom, naj hujšanje ne bo edini cilj! Prizadevajmo si za boljše počutje ali za več energije. Od svojega programa bomo dobili več, če bomo opazili majhne koristi, ki jih vadba zagotavlja v zelo kratkem času.

Pred vadbo se moramo ogreti

Vsaka vadba se mora začeti z ogrevanjem. Ogrevanje mora vključevati 5 do 10 minut vadbe, kot so hoja, počasen tek, dvigovanje kolen, krogi z rokami in/ali rotacije trupa. Ogrevanje je pomembno za preprečevanje poškodb. Prav tako pomaga povečati koristi vadbe.

Bolj, ko se med vadbo potimo, več maščobe telo kuri

Količina znoja kaže na sposobnost našega telesa, da vzdržuje svojo normalno telesno temperaturo. Znojimo se, ko naše telo začne skladiščiti toploto, tako da se z izhlapevanjem te znoja hladimo. In to je vse. Zaželeno raven telesne pripravljenosti je mogoče doseči z najmanj koliko vadb na teden.

Pogostost, trajanje, intenzivnost in vrste vaj, ki jih izvajamo, je treba določiti glede na to, kaj poskušamo doseči. Naši cilji, naša trenutna raven telesne pripravljenosti, starost, zdravje, spretnosti, interesi in udobje so med dejavniki, ki jih moramo upoštevati. Kljub temu lahko svoje fitnes cilje dosežemo že s tremi vadbami na teden!

Starejši odrasli imajo najmanj koristi od telesne dejavnosti

Najboljša stvar pri redni telesni dejavnosti je, da ima lahko vsakdo koristi od nje. Nikoli nismo prestari, da bi uživali v prednostih redne telesne dejavnosti!

Telesna aktivnost lahko prepreči in pomaga pri zdravljenju številnih najpogostejših kroničnih zdravstvenih stanj, povezanih s staranjem. Telesna dejavnost je eden najpomembnejših korakov, ki jih lahko naredijo starejši odrasli za ohranjanje telesnega in duševnega zdravja ter kakovosti življenja.

Aktivni ljudje potrebujejo dodatne beljakovine ali beljakovinske dodatke za izgradnjo mišic

Mišice se razvijejo s treningom in vadbo. Dodatne porcije beljakovin v živilih ali beljakovinskih dodatkih ne pomagajo pri razvoju mišic. Določena količina beljakovin je seveda potrebna za pomoč pri izgradnji mišic, vendar bo hranljiva, uravnotežena prehrana, ki vključuje 170 do 200 gramov iz skupine mesa/fižola/jajca in 2-3 porcije mlečnih izdelkov vsak dan, zagotovila vse beljakovine, ki jih mišice potrebujejo.

Tudi zmerna vadba zmanjša tveganje za bolezni srca, sladkorno bolezen, hipertenzijo in debelost

Raziskave kažejo, da je vadba zdravilo za boljšo kakovost življenja. Ne samo, da redna vadba pomaga pri izgubi telesne mase, ampak zmanjšuje tveganje za številne kronične bolezni in stanja, kot so bolezni srca, visok krvni tlak (hipertenzija), možganska kap, sladkorna bolezen tipa 2, debelost in osteoporoza.

Trebušnjaki so najboljši način za izgubo trebušne maščobe

Pozabimo na stotine trebušnjakov, da bi izgubili trebušno maščobo. Resnica je, da sami po sebi verjetno ne bodo pomagali telesu, da izgubi to trdovratno maščevje. Tisto, kar deluje, je vadbena rutina za celotno telo, ki gradi vitke mišice po vsem telesu. Najboljši načrt za to je redna vadba, uporovna vadba in zdrava prehrana z nadzorovanim vnosom kalorij.

Ali mišice kurijo kalorije, tudi ko telo miruje?

Ko vadimo, uporabljamo mišice. To pomaga graditi mišično maso, mišično tkivo pa pokuri več kalorij kot telesna maščoba, tudi ko telo miruje.

Štiri kilogrami in pol mišic bi v enem dnevu, preživetem v mirovanju, pokurilo 50 kalorij, medtem ko bi ista količina maščobe pokurila 20 kalorij.

Vadba za moč, kot je dvigovanje uteži, bo povzročila, da bomo videti zajetni

Ni res, da bo dvigovanje uteži povzročilo zajeten videz. To je mit, ki odvrača veliko žensk od treninga za moč, medtem ko je dejansko tisto, kar določa količino mišične mase, ki jo ima oseba, v veliki meri odvisno od genetskih dejavnikov.