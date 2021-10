Samo vprašanje časa je bilo - električno gorsko kolo iz titana

Nevi je podjetje in blagovna znamka, ki bo naslednje leto praznovala svojo tridesetletnico. Ne tako dolga tradicija, kot smo jo vajeni med Italijani, pa vendar izstopajo že od samega začetka. Sodijo med pionirje proizvajalcev koles, ki imajo v svoji proizvodnji in na prodajni paleti samo kolesa narejena iz titana.

Titan je material, ki je zelo težaven za obdelavo, ampak kolesarji smo prepričani, da je pa najboljši za vožmjo. Ni ga kolesa, na katerem bi se kolesar tako dobro počutil kot na kolesu iz titana. In če mojstri zadenejo še pravo geometrijo, potem kolesarju nikoli več ne pride na misel, da bi vozil kolo iz kakega drugačnega materiala.

In tako je tudi z Nevijem. Dragi so. Da, zelo dragi so, ampak so svoje kupce našli tudi pri nas. Ne dolgo nazaj sem srečal prijatelja, ki že vrsto let vozi kolo te blagovne znamke. Vprašal sem ga, kako to, da se jih še ni naveličal, mi je kratko odgovoril, da ko bo, kdo naredil boljše kolo, bo zamenjal.

Električna kolesa so iz sezone v sezono bolj nepogrešljiva, prodajni hit so, vsi jih hočemo imeti. Začnemo z mestnim, kot kaže, bomo končali z električnim makadamkarjem. Vmes so še gorska kolesa, polnovzmetena in ne, in seveda, tudi specialke. Na električnem kolesu iz karbona smo tudi že uživali (največ jih je narejenih iz aluminija), zdaj pa si želimo električno kolo iz titana.

FOTO: Arhiv proizvajalca

FOTO: Arhiv proizvajalca

Okvir kolesa je titana 6AL-4V (stopnja 5). Ima motor Shimano EP8 in baterijo BT836 (630w). Teža motorja je 2,6 kg. Teža celotnega kolesa je 19.5 kg. Cena: 11.590 evrov.

FOTO: Arhiv proizvajalca