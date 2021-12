Sarma, ki ni zavita v liste

Praktičnost je lepa čednost. Ko se ti iznenada najavi na obisk četa ljudi, pa si še eno uro prej razmišljal, kako bi se lepo zleknil na kavč in si končno vzel popoldne za branje knjige, vklopiš tisto bolj pragmatično polovico možganov in pripraviš brez paničnih krčev krizni načrt.

Druge polovice, tiste, s katero sanjaš in blodiš in fantaziraš, seveda ne zanemariš. Dala ti bo čudovito idejo, kako se stvari sploh lotiti. Zakaj bi se morala sarma recimo zavijati v liste? Iz kisle zeljnate glave, ki se valja po hladilniku, dveh pesti riža, čebule in mletega mesa lahko skuhamo jed, ki bo po okusu enaka sarmi, le pripravimo jo hitreje, brez mukotrpnega ročnega dela in počasnega cmarjenja.

V štiridesetih minutah jo boš pripravil, tako da si boš pred prihodom lačnih prijateljev mirno privoščil še kozarec vina in vmes obnovil status na socialnem omrežju.

Za osem obrokov lene sarme potrebujemo:

1 kg kisane zeljnate glave v kosu

½ kg mletega mesa

¼ kg dolgozrnatega riža

1 čebulo

3 stroke česna

2 jedilni žlici sladke mlete paprike

1 čajno žličko strtega črnega popra

sol po okusu

olje

Čebula na drobno nasekljamo in jo na hitrico prepražimo na olju. Dodamo mleto meso – s kuhalnico razbijamo grudice in mešamo, da se iz vseh strani dobro prepraži. Pokrijemo in dušimo pet minut. Dodamo sesekljan česen in začinimo s sladko mleto papriko. Premešamo in vsujemo v maso riž.

Ob mešanju ga prepražimo, da postekleni, nato solimo in popopramo ter dodamo na manjše koščke narezano kislo zeljnato glavo. Zalijemo z vrelo vodo, toliko, da prekrijemo vse skupaj in pokrito dušimo dobre pol ure. Leno sarmo postrežemo skupaj s kruhom, ki ga pač imamo pri roki, ali pa vmes skuhamo krompir v oblicah in pripravimo stari dobri pire.