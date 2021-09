Savinja ultra trail vabi

FOTO: Ultra trail Savinja



Program je sledeč:

Start najdaljših tras: 84 km in 102 km bo v petek, 3. septembra ob 22.00 uri.

Start srednjih tras: 25 km in 53 km bo v soboto, 4. septembra ob 9.00 uri.

Start najkrajših tras: 4 km, 9 km in 15 km bo na sporedu v nedeljo, 5. septembra ob 9.00 uri.

Starti med 6.00 in 10.00 uro, poljubne trase, poljubni čas starta, sobota 4. september

Starti med 6.00 in 10.00 uro, poljubne trase, poljubni čas starta, nedelja 5. september

Počitnice se iztekajo in prvi vikend v septembru je rezerviran za največji trail dogodek v regiji. Tudi tokrat ga bodo organizirali v Celju, na Savinjskem nabrežju in sicer od 3. do 5. septembra.Prireditev ob Savinji in celotni trasi, povezuje 10 občin v športno, turistično, kulinarični festival, ki ima že sedaj napovedano svetlo prihodnost in ambiciozne cilje.Na podlagi lanske premierne izvedbe in povratnih informacij udeležencev in obiskovalcev, so dogodek OGIS Ultra trail Savinja letos razširili in ga pripravili dostopnega vsem. Vabljeni so tekmovalci, rekreativci, pohodniki in tudi zaposleni v podjetjih, saj je del dogodka organiziran kot promocija zdravja na delovnem mestu in lahko služi kot odličen team building za podjetja in organizacije.Prireditev ob Savinji in celotni trasi, povezuje deset občin v športno, turistično, kulinarični festival, ki ima že sedaj ambiciozne cilje tudi za v prihodnje. V letu 2022 bo namreč v sklopu dogodka organizirana tudi najdaljša, 100 milj dolga trasa (160 km), na kateri organizator pričakuje ogromno udeležencev iz tujine, prav tako turistov, ki na tovrstne dogodke pridejo kot spremljevalci in sicer za daljše časovno obdobje.Letošnja novost so: Dnevi pohodništva, ki so namenjeni predvsem tistim, ki jih končni čas in uvrstitev ne zanimata, hkrati pa želijo narediti nekaj zase, si radi ogledajo prelepe lokacije in turistične točke na trasah ter uživajo v dobri družbi brez priganjanja in pehanja za časom in uvrstitvijo.TEKMOVALNI DEL, 7 tras od 4 km do 102 km:NETEKMOVALNI DEL-POHODNIŠTVO, 5 tras od 9 km do 25 km: