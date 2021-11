Sedem nasvetov, kako si pomagati pri zamašenem nosu

Zamašen nos je nadloga, ki se pojavi ob koncu septembra in izgine s pomladjo (če niste alergični na cvetni prah). Mladi starši se te nadloge pošteno ustrašijo šele, ko v dom pride dojenček. Prvič se vprašajo, kako naj si dojenček izpiha nos, če še govoriti ne zna. Čudežne pumpice, čudežna raztopina, pršilo. Da, to je edina rešitev. Kaj pa pri starejših?

Najlažje je odbrzeti v lekarno po raztopino (ki jo lahko naredimo tudi sami doma, vendar menimo, da ni tako učinkovita kot kupljena). Pršilo odmaši še tako zamašen nos. Ampak, samo za nekaj minut, potem se ponovi.

Ko govorite, zvenite nenavadno. In ko si želite obrisati in izprazniti nos, da bi končno spet lahko zadihali skozenj, nič ne pride iz njega. Nekaj nasvetov, ki se nam zdijo zelo koristni smo zasledili na Lekovi spletni strani. Menimo, da bodo vsakomur prišli prav čez celo zimo.

Marsikdo misli, da je zamašen nos posledica prevelike količine sluzi v nosnih prehodih. Vendar zamašen nos povzročajo vnete sluznice v nosu in sinusih, čemur strokovno rečemo rinitis. Zamašen nos je običajno posledica okužbe pri prehladu ali gripi, lahko pa se pojavi tudi pri alergijah.

Kadar je zamašen nos posledica alergije, strokovno govorimo o alergijskem rinitisu, v splošnem pa o senenem nahodu. Alergijo lahko sprožijo različne snovi, najpogosteje so to cvetni prah, hišne pršice ali dlaka domačih živali.

Pogosto je nosna sluznica otečena in nos zamašen zaradi virusne ali (redkeje) bakterijske okužbe. Navadni prehlad je eno izmed najbolj pogostih obolenj, ki ga med drugim spremlja tudi zamašen nos.

Obstajajo različni načini, kako si lahko pri zamašenem nosu ob prehladu, gripi ali alergijskem rinitisu pomagate sami. Tu najdete 7 nasvetov:

1. Uporabite vlažilec zraka

Vlažilci zraka delujejo tako, da vsrkajo suh in segret zrak skozi napravo, ga navlažijo in razpršijo v prostor. Dihanje v vlažnejšem zraku lahko pomiri razdraženo sluznico v nosu in sinusih. Prav tako vlaga v zraku pripomore k redčenju sluzi v nosni votlini. Tako iz nosu odstranimo odvečno sluz in lažje zadihamo. Vlažilec zraka je posebno uporaben pozimi, ko je zaradi ogrevanja stanovanj in redkejšega zračenja zrak bolj suh kot poleti

2. Pojdite pod vročo prho

Para iz prhe pomaga izločiti sluz iz nosu in zmanjšati vnetje. Ob vročem prhanju se lahko vsaj za nekaj časa vaše dihanje povrne v normalno stanje.

3. Skrbite za hidracijo

Poskrbite, da pijete dovolj tekočine (voda, čaj, sok, izotonični napitki, juha ipd.). Uživanje tekočine pomaga redčiti sluz v nosnih poteh, ki se tako lažje izloča iz nosu, pritisk v sinusih pa se zmanjša.

4. Uporabite fiziološko raztopino

Uporaba fiziološke raztopine v pršilu ali kapljicah lahko poveča raven vlage v nosnih poteh in tako pomaga razredčiti sluz. To lajša odstranjevanje sluzi iz nosu in blaži vnetje.

Pogosto je nosna sluznica otečena in nos zamašen zaradi virusne ali (redkeje) bakterijske okužbe. FOTO: Shuttersock

5. Uporabite tople obkladke

Topel obkladek lahko pomaga odmašiti zamašen nos. Brisačo najprej namočite v topli vodi, nato jo temeljito ožemite, zložite in položite preko nosu in čela. Toplota lahko lajša bolečino in pomaga ublažiti vnetje v nosnicah. Nanos obkladka lahko ponovite večkrat.

6. Uporabite nosni dekongestiv

Dekongestivi so zdravila, ki zmanjšajo otekanje nosne sluznice ter tako odpirajo dihalne poti in olajšajo dihanje. Na voljo so v obliki pršila ali kapljic. Brez recepta jih lahko kupite v lekarni, kjer vam bo farmacevt svetoval njihovo pravilno uporabo. Zdravila vedno uporabljajte skladno z navodili za uporabo. Dekongestive uporabljajte le v priporočenih odmerkih, ne dlje kot 5 do 7 dni.

7. V primeru alergijskega rinitisa uporabite protialergijska zdravila

Če je zamašen nos posledica sezonskega alergijskega rinitisa oz. senenega nahoda, si lahko pomagate s protialergijskimi zdravili. Obstajajo v obliki nosnih pršil ali tablet in jih prav tako lahko kupite brez recepta v lekarni.

Če imate znano alergijo na cvetni prah, je koristno, da spremljate napovedi cvetnega prahu v ozračju. Z uporabo protialergijskih pršil je priporočljivo pričeti že nekaj dni pred pojavom višjih koncentracij cvetnega prahu v zraku.

Pravilna uporaba nosnega pršila je ključna za delovanje zdravila, zato upoštevajte priložena navodila in povprašajte svojega zdravnika ali farmacevta za dodatna navodila glede uporabe.

***

Viri:

Lek.si

Krinsky DL, Preventive and nonpharmacologic option for colds and influenza. PharmacyToday. 2016

Strokovno srečanje: Rinitis. SZD, Alergološka in imunološka sekcija. Zbornik sestanka. 2019. Ljubljana

Saketkhoo K, et al. Effects of Drinking Hot Water, Cold Water, and Chicken Soup on Nasal Mucus Velocity and Nasal Airflow Resistance. CHEST. 197