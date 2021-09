Septembrsko soboto so zaznamovali tek, športni duh in pozitivna energija

Varnost na prvem mestu

Po letu in pol so park Tivoli zopet preplavile dm-ove tekaške majice, ki so letos zasijale v živahnih modrih odtenkih. Jubilejnega 15. dm teka za ženske se je udeležilo prek šest tisoč tekačic iz cele Slovenije, večji del udeleženk pa je letos izkoristilo tudi novost - možnost teka prek mobilne aplikacije dm tek za ženske, s pomočjo katere so lahko tekle tudi tiste, ki se v soboto niso pripeljale v Ljubljano.Na 15. dm teku v Tivoliju je v soboto teklo prek 2500 tekačic, več kot tri tisoč tekmovalk pa je izkoristilo letošnjo novost – tek prek mobilne aplikacije, ki ga lahko opravijo še do konca dneva, zato bodo uradni rezultati o udeležbi in zmagovalkah znani v kratkem.Aplikacija je namreč merjenje časa in aktivno udeležbo na teku omogočila tudi tistim, ki so v skupnem športnem duhu tekle drugod po Sloveniji in celo izven naših meja. Kot običajno je bilo tudi letos mogoče izbirati med krajšo progo, ki je obsegala 5 kilometrov in daljšo z 10 kilometri.Dogodek, ki je letos potekal v prilagojeni obliki, je seveda minil v znamenju zagotavljanja varnosti vseh sodelujočih. Zaradi upoštevanja omejitev združevanja so bile tekačice razvrščene v startne koridorje, za vstop pa so morale izpolnjevati PCT pogoj. Na letošnjem teku zaradi ukrepov izjemoma nismo izvedli nekaterih sicer tradicionalnih aktivnosti, kot je na primer skupinsko ogrevanje, malica, Oskarjev tek, pogostitev v prireditvenem šotoru, celodnevni zabavni program, varstvo otrok in spremljevalni program s podelitvijo medalj, kar pa seveda ni vplivalo na prešerno razpoloženje in odlično energijo na prizorišču.»Veseli smo, da smo po letu, ki ga je ohromila korona, in organizacija teka ni bila mogoča, končno zopet stekli po gozdnih poteh parka Tivoli. Za mnoge tekačice je dm tek vsakoletno uvrščen na njihove koledarje. Večina, ki se jih v Tivoli vrača vsako leto, jih je bilo ob lanski odpovedi zaradi razmer precej razočaranih, zato smo se letos še posebej potrudili ter tek izvedli tako, da nas je vodila predvsem skrb za zdravje tekačic in smo celoten dogodek povsem prilagodili navodilom in smernicam NIJZ ter kljub temu uspeli ohraniti bistvo dogodka – posvetiti praznik teka ženskam vseh starosti, spodbujati zdrave življenjske navade, kolegialnost in ljubezen do gibanja,« je povedala, predstavnica dm drogerie markt Slovenija.Prvo septembrsko soboto so torej zaznamovali tek, športni duh in pozitivna energija, vsi pa se že veselimo, da se na dogodku s tako močno tradicijo in neustavljivo žensko voljo po sodelovanju, zopet vidimo prihodnje leto.