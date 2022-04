Skrivnost nastanka mišic filmskih zvezdnikov

Super junaki s filmskih platen v naši domišljiji poosebljajo najvišjo raven telesne pripravljenosti in pravega atletizma – spomnimo se Spider Manove spretnosti in Thorove ogromne moči – a za vsakogar, ki bi se kot igralec želel preskusiti v teh vlogah, je letvica postavljen zelo visoko.

Kaj je potrebno, da igralec tudi v resnici postane podoben liku, ki ga upodablja? Preprosto: trd trening!

Pri LiveRugbyTickets (www.liverugbytickets.co.uk) so se pozabavali z analizo treningov, ki so igralcem pomagali priti v izjemno telesno formo in da so postali močni in ne le bili videti taki.

Scarlett Johansson, film Črna vdova

Scarlett Johansson. FOTO: Arhiv Polet/Delo

- gimnastika

- olimpijsko dviganje uteži

- joga

Scarlett Johansson, ki igra slavno Črno vdovo v Marvelovem kinematografskem vesolju, se je podala skozi ono drugo vesolje napornih treningov, da bi ostala v formi za svojo vlogo. Kot je razkril njen osebni trener, je igralka vadbo vzela tako tako resno, da je trenirala podobno, kot kakšna atletinja – s treningi joge, gimnastike in olimpijskega dvigovanja uteži; ob tem je zvezdnico spodbujala predvsem veganska prehrana!

Johanssonova je šla celo tako daleč, da se je postila in jedla le v določenem časovnem oknu, in tudi tako dosegla najboljše mogoče rezultate.

Tom Holland, film Spider-Man

Tom Holland. FOTO: Arhiv Polet/Delo

- dvigovanje uteži

- vadba z lastno telesno maso

S treningom za zdaj že ikonično vlogo Spider-Mana je Tom Holland pridobil neverjetnih šest kilogramov vitkih mišic. Preprosto povedano, vitke mišice so tiste mišice, ki nimajo veliko maščobe ne okoli ne znotraj sebe. Samo mimogrede: večina žensk se boji pridobiti mišično maso in si želi le "napetosti" mišic, to pa pomeni manj mišične mase in bolj napeto in vitko telo.

Hollandov trener je razkril, da je igralec vsak dan sledil vadbenemu krogu, ki je bil sestavljen iz težkih dvigov uteži in in vaj z lastno telesno maso, trening pa je bil videti tako: mrtvi dvigi, potisk s prsi na nagnjeni klopi, dvigi nog in sklece na bradlji.

Kombinacija teh vaj je bila zagotovilo, da je Holland pridobil mišično maso, vendar je vseeno ostal prožen in okreten, da je klub močnim mišicah lahko obvladal dovolj zahtevne gibe, kot jih je izvajal kot Spider-Man.

Chris Evans, film Stotnik Amerika

Chris Evans. FOTO: Arhiv Polet/Delo

- dvigovanje uteži

Chris Evans je prevzel vlogo kapitana Amerike že leta 2011 in je igral vse do zadnjega dela leta 2019. Za uspešno upodabljanje v vseh pogledih tako močnega lika je bilo pomembno, da je bil Evans videti kot junak, ki ga je igral, zato pa je bilo treba dobiti veliko mišične mase.

Potrebno je bilo sestaviti poseben trening. Vaje so bile vsak dan usmerjene v dve različni mišični skupini. Po Evansovih besedah ​​so mišice uničili, dobesedno, za približno dve uri, nato so nato sledile vaje za jedro in trebušne mišice. Te vaje so bile izjemno intenzivne, saj je njegov trener želel, da ne le pridobi velikosti mišic, ampak resnično razvije atletske sposobnosti, da bi lahko upodobil bistvo Stotnika Amerike.

Chris Hemsworth, film Thor

Chris Hemsworth. FOTO: Arhiv Polet/Delo

- bodybuilding stare šole

Chris Hemsworth je imel izjemno zahtevno nalogo, da lahko postane Thor, prvič se je pojavil leta 2011 in bo kot tak nadaljeval do julija 2022 za vlogo v filmu Thor: Ljubezen in grom. Za vlogo je Hemsworth pridobil dodatnih devet kilogramov mišic! Kako mu je to uspelo? Hemsworthov trener dal prednost na treningu prvinam, s katerimi je pridobil moč in velikost mišic – močno se je osredotočil na igralčeve roke in ramena, saj je bil v vlogi Thora večinoma oblečen v kostume brez rokavov.

Dosežen uspeh je posledica trdega dela in doslednosti, v vadbi ni bilo prostora za prizanesljivost.

Robert Downey mlajši, film Iron Man

Robert Downey mlajši. FOTO: Arhiv Polet/Delo

- dvigovanje uteži

Vloga Iron Mana je tista, pri kateri se morda zdi, da je telesna forma manj pomembna, saj je glavni junak veliko časa v kovinski obleki. Vendar je Robert Downey Jr poskrbel, da bi ga lahko tudi brez takšne obleke primerjali s super junakom, ki ga je upodabljal.. Igralec je bil, podobno kot nekateri drugi njegovi kolegi maščevalci, že prej v dobri formi, vendar je kljub temu želel pridobiti še več mišic, da bi bil videti še bolj mišičast.

Prav zato je opustil kardio vadbo in jo nadomestil z dviganjem težkih uteži, trening je bil razdeljen na vaje za zgornji in spodnji del telesa, kjer so bili na sporedu sestavljeni dvigi, kot so mrtvi dvigi in počepi. Sestavljeni dvigi so vaje, s katerimi vadimo več mišičnih skupin hkrati. To so zahtevne vaje, ki predstavljajo osnovo vsake vadbe za moč.

Za tak trening je igralec potreboval več kot 5.000 kalorij – kar je več kot dvakrat več od priporočenega vnosa za moške, zato ni presenetljivo, da je Downey mlajši tako v znoju lahko nabral neverjetnih 11 kilogramov mišic.