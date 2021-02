Slovenija ena najbolj romantičnih destinacij za Valentinovo

Ameriški Forbes povzema potovalni portal European Best Destinations, ki je Slovenijo, natančneje Špičnik, vključil na seznam destinacij, ki jih je vredno obiskati na praznik zaljubljenih.Slovenska tiskovna agencija sporoča, da članek v ameriškem Forbesu povzema potovalni portal European Best Destinations, ki predstavlja tematike s področja evropske kulture in turizma. Slovenijo je medij vključil na seznam destinacij, ki jih je vredno obiskati na praznik zaljubljencev. Čeprav so se, kot navaja Forbes, sanje o romantičnem pobegu za Valentinovo zaradi epidemije razblinile, je sedaj odlična priložnost za razmislek o skupnem oddihu, morda rezerviraciji in oblikovanja načrtov z ljubljeno osebo za čas, ko bodo potovanja ponovno možna.Članek govori o alternativah tradicionalnim destinacijam za zaljubljene, za bolj izviren in avtentičen romantični oddih. V Sloveniji so izpostavili Špičnik v vzhodnem delu Slovenije, le streljaj od Maribora, kjer se nahaja pot v obliki srca. Celotno državo opisujejo kot deželo, »ki združuje naravo in kulinariko ter ponuja krasne razglede«. Predlagajo, da se na romantično pot po Sloveniji odpravite z avtomobilom. Le nekaj minut stran od Maribora vas čaka, po njihovih besedah, »eden najbolj romantičnih krajev v Evropi«, Špičnik, kjer se cesta v obliki srca vije med hribi posejanimi z vinogradi. Poudarijo tudi, da je regija poznana po izjemnih vinih in predlagajo okušanje.