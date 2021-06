Slovenski 12-urni tek ponovno v Kranju

Z željo, da bi na ta edinstven dogodek privabili še več domačih in tujih ultramaratoncev, bodo prireditev dvignili na višjo raven. FOTO: SLO12.run

V nedeljo, 22. avgusta se bodo tekači ponovno podali v središče Kranja, na 6 oziroma 12-urno tekaško preizkušnjo. Tekli bodo po krožni trasi, dolgi 1.292 metra. Z željo, da se udeležijo tekme tudi tekači, ki so se do zdaj preizkusili na krajših razdaljah, bo tudi tokrat možnost udeležbe na 6-urnem teku, za tiste, ki se še niso spoznali z ultramaratonskimi razdaljami. Slovenski 12-urni tek je prvi ultramaraton, ki poteka v centru mesta, v Sloveniji in širše.»Na podlagi pozitivnih in izvrstnih odzivov tekačev, gledalcev, spremljevalcev, meščanov Kranja in ostalih udeležencev, vseh preteklih treh izvedb Slovenskega 12-urnega teka (leta 2015 in 2016 v Trbojah, 2019 v Kranju) smo se odločili, da ponovno organiziramo Slovenski 12-urni tek«, nam je zaupal direktor tekmovanja. Organizacija bo tokrat potekala pod okriljem Atletskega kluba Ultramaraton Slovenija, ki mu predseduje ultramaratonec. Podporniki prireditve so Mestna občina Kranj in Atletska zveza Slovenije.Pričakujejo 150 tekačev, ki se bodo podali na obe preizkušnji, tako iz tujine kot iz Slovenije. Na preteklih izvedbah Slovenskega 12-urnega teka je bila udeležba tekačev iz tujine na vrhunskem nivoju, saj so nastopili najboljši ultramaratonci, ki so pretekli najtežje ultramaratone, kot so Špartatlon, Dolina smrti (). Udeležbo pa so napovedali tudi najboljši slovenski ultramaratonci in ultramaratonke () in drugi.Z željo, da bi na ta edinstven dogodek privabili še več domačih in tujih ultramaratoncev, bodo prireditev dvignili na višjo raven. Obljubljajo tekmo leta, kjer bodo mnogi prvič preizkušali svoje meje sposobnosti in vzdržljivosti, drugi podirali svoje rekorde, skratka v Kranju ne bo manjkalo tekmovanja, druženja, dobre energije in vročega vzdušja.Vabljeni, da se čim prej prijavite ter vplačate prijavnino, saj si boste tako zagotovili udeležbo na tekmi leta. Ne bo vam žal!Prijave so že odprte na spletni strani: https://slo12.run