Slovenski električni lepotec je že na domačih cestah

Kako je prišlo od ideje do izvedbe za slovensko električno kolo?

Ko pa so nas kontaktirali iz podjetja Domel, julija 2020, ter predstavili njihov motor, smo takoj prepoznali potencial tega motorja. FOTO: Cult.si

Kaj ga loči od drugih e-gorskih koles?

Srce eCult kolesa je Domelov RS Line motor, ki s svojimi 112Nm navora močno izstopa od konkurence. FOTO: Cult.si

Kaj nam lahko še poveste o okvirju, vzmetenju, gumah ...

FOTO: Cult.si

Zaradi take izbire širine plašča smo lahko izbrali malo manj agresiven profil plašča, kar zagotavlja nižji kotalni upor, vendar še vedno dovolj oprijema na slabših terenih. FOTO: Cult.si

Okvir: eCult Octane 112, 29˝, Aluminij

Motor: Domel 48V, 250W, 112Nm

Baterija, Econo 48V, 660Wh, 13,8Ah

Polnilec: 48V Econo / 3A – 3pin

Vilica: Marzocchi Bomber Z2, 120mm

Zavore: Formula Cura 180/160mm

Prestavni sistem: 1x12p

Plašči: Vittoria Mezcal 29×2,6

Sedež: WTB Volt

Obroči: WTB

FOTO: Cult.si

FOTO: Cult.si

Ostajate samo pri »trdakih«?

Kolesa so na zalogi, kajne?

Električna kolesa so prodajni hit. Električna kolesa so kolesarski industriji veter v hrbet. Električno kolo je marsikateremu kolesarju razširilo športno obzorje, podaljšalo kolesarsko življenje.Take in podobne zapise vam delimo in na široko razlagamo, kako dobra so in funkcionalna električna kolesa, potem pa pridete v prodajalno koles in električnih koles ni. Razprodano!Klicaj na koncu jasno pove, da so kolesa razprodana, nova, pridejo, ko pridejo, nekatera celo čez 400 dni, rekordno čakanje, ki so nam ga zaupali trgovci pa sega tja do 900 dni! Spet klicaj. Ne gre drugače. Vseeno verjamemo, da se bodo naši trgovci s kolesi znajdli na svoj način in čakalna doba ne bo tako dolga.Drugače so se tega lotili v Cultu. Odločili so se, da poskusijo z domačo izdelavo piškotkov z dvema kolesoma in baterijo in motorjem in odličnim aluminijastim okvirjem in odlično opremo in ... Za več informacij smo k pogovoru povabili, ki se je vsega tega spomnil, ampak ne čisto sam. Idejo je dobil, ko je seštel ena in ena in ena in v septembru je na ceste zavilo prvo slovensko gorsko električno kolo Cult Octane.Prva električna kolesa smo izdelali že leta 2014 za namen transportnih koles Krpan. Od takrat naprej smo se do dobra spoznali s specifikami novega segmenta kolesarstva. Do lanskega leta nismo niti razmišljali o razvoju športnih električnih koles, saj nismo videli razloga za izdelavo še ene znamke električnih koles. Ko pa so nas kontaktirali iz podjetja Domel, julija 2020, ter predstavili njihov motor, smo takoj prepoznali potencial tega motorja. Že nas prvem sestanku smo se začutili ter prepoznali potencial sodelovanja in se takoj lotili dela.Srce eCult kolesa je Domelov RS Line motor, ki s svojimi 112Nm navora močno izstopa od konkurence. Seveda pa njegova brutalna moč ni vse, na kar stavimo. Močna zasnova motorja, ki jo zahteva tako močan pogon, zagotavlja tudi dolgo življenjsko dobo. Ker pa motor ne deluje brez baterije, smo k sodelovanju povabili še eno slovensko podjetje Comtron, ki je za nas razvilo baterijo. Prednost lokalne izdelave baterije je v tem, da lahko ponudimo uporabnikom tudi servis, kar ni ravno pogosta praksa pri ostalih ponudnikih baterij, in s tem na daljši rok močno pocenimo vzdrževanje e-kolesa.Seveda pa sam pogon in baterija nista dovolj za dobro e-gorsko kolo. Zato smo dali velik poudarek sami geometriji okvirja ter ostalim komponentam kolesa. Zelo smo pazili pri izboru zavor in vzmetenja, ker menimo, da sta to eni izmed pomembnejših komponent vsakega kolesa, žal pa vse prepogosto močno podhranjeni komponenti v segmentu e-koles.Cenovno je v srednjem, najbolje prodajnem rangu? Kako prepričate kupca, da je slovensko kolo vredno postavljene cene?Povprečen kupec e-kolesa najbolj pogosto išče kolo z nemškim motorjem, ki je v zadnjih letih lestvico kakovosti postavil zelo visoko. Morda se sliši samovšečno, ampak verjamem, da Domelov RS Line motor nič ne zaostaja za nemškim velikanom, celo upam si trditi, da ga v določenih segmentih tudi prekaša.Za nakup kolesa eCult Octane 112 pa se stranke odločajo tudi zaradi same uporabniške izkušnje, saj je vožnja s tem kolesom igriva ter predvsem varna. Poleg tega 112 Nm navora lahko vsakega uporabnika spremeni v Rogliča ali Pogačarja.Z veseljem tudi ugotavljamo, da smo Slovenci vse bolj narodno zavedni, in podatek, da je kolo narejeno v Sloveniji, nekoliko odtehta pri odločitvi za nakup.Okvir smo zrisali v Cultu. Najprej smo izbrali prierne cevi, predvsem cev za baterije je pomembna, ker se okrog nje gradi mesto za baterijo, ki poganja motor. Potem smo naročili orodje za izdelavo bracketa, nosilca motorja, nato pa je sledila geometrija, da je kolo postal dobro vodljivo na vseh terenih. Nazadnje še barva in design. V EU se teg a ranga okvirjev ne dela, zato smo našli proizvajalca na vzhodu in z njim začeli sodelovati.Geometrija tega kolesa je res dobra. Smo sledili modernim smernicam. Kolo ima v vseh treh velikostih isto dolžino krmilne opore (60mm), zato je pa okvir toliko daljši. V kombinaciji z 68-stopinjskim kotom vilice, je kolo res vodljivo tudi na bolj zahtevnih terenih in ni tistega občutka, da boš poletel čez krmilo na strmih spustih. Take težave smo imeli vsi visoki kolesarji na mtb kolesih v preteklosti.Vilice so zračne, kar pomeni da si lahko vsak kolesar napumpa na svoje kilograme. Hoda imajo 120 milimetrov. Še bolj pa je pomembno da so višjega kakovostnega razreda, zato zdržijo obremenitve, ki jih tako kolo proizvaja. Gume so 29x2,6˝.Volumen takega plašča zagotavlja udobno vožnjo, dober oprijem pri poganjanju in zaviranju. Zaradi take izbire širine plašča smo lahko izbrali malo manj agresiven profil plašča, kar zagotavlja nižji kotalni upor, vendar še vedno dovolj oprijema na slabših terenih. Nenazadnje je to profil, ki je napogosteje izbira XC tekmovalcev. Tudi zaradi izbire plaščev, je domet kolesa do 150 kilometrov. Marsikatero kolo ima dosti krajši domet ravno zaradi grobega profila plaščev, ki poje dosti vatov.Planov je veliko. »Trdak« je bil logična izbira za prvo predstavljeno kolo. Ponudbo pa bomo v prihodnje širili v segmente, kjer bomo menili, da lahko ponudimo kupcem nekaj več, in ne samo zato, da zapolnimo vse prodajne segmente.Prva kolesa so bila dobavljena konec septembra. Vsa preostala kolesa, ki smo jih načrtovali za letošnjo sezono, bomo dobavili v prihodnjih tednih.