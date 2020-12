Snežni plazovi so bela smrt

Zakaj postati član PZS?

V drugem delu si oglejte poučne video posnetke o plazovni žolni, plazovni sondi, lopati, kako iščemo zasutega prijatelja in kako se uporablja plazovni nahrbtnik.se zavedajo, da se bodo v prazničnem času v gore in hribe odpravili številni planinci, kar je dobro za njihovo boljše psihofizično počutje. K temu bodo pripomogle tudi praznično omiljene omejitve prehajanja občin. Praznični čas torej dobro izkoristimo, vendar se obnašajmo odgovorno, tako z vidika varnosti v gorah, kot z vidika varnostnih ukrepov za zajezitev koronavirusa.Snežni plazovi so nepredvidljivi in se sprožijo takrat, ko to najmanj pričakujemo. Ko se pozimi odpravimo v gore, moramo nujno uporabiti plazovni trojček, ki je sestavljen iz plazovne žolne, plazovne sonde in aluminijaste plazovne lopate. Zakaj je pomemben?Video: Varneje v gore pozimi/ plazovna žolnaVideo: Varneje v gore pozimi/ plazovna sondaVideo: Varneje v gore pozimi/ plazovna lopataVideo: Varneje v gore pozimi/ iskanje zasutega v snežnem plazuV gore pozimi se odpravimo v družbi. Po krivulji preživetja v primeru zasutja v snežnem plazu je ključnih prvih 15 minut. Pomeni, da moramo zasutega prijatelja najti s pomočjo plazovne žolne in izkopati v prvih 15. minutah. Vse, kar je kasneje, je malo ali nič možnosti za preživetje. Zato je naša dolžnost, kot obiskovalca gora, da se dobro naučimo iskanja s pomočjo žolne in predvsem, da upoštevamo priporočila stroke (planinskih vodnikov PZS, gorskih reševalcev, gorskih vodnikov) in da do zasutja v plazu sploh ne pride.Video: Varneje v gore pozimi/ uporaba plazovnega nahrbtnikaPlazovni nahrbtnik je pripomoček s katerim imamo največ možnosti preživetja v primeru zasutja v plazu. Svetujemo ga vsem, ki se v zasnežene gore odpravljajo pogosteje, kot so turni smučarji. A ob tem še dodatno planince nagovarjamo, da uporaba plazovnega nahrbtnika še ne pomeni, da se lahko dodatno izpostavljamo tveganju, v smislu: »Dajmo odpeljati, saj imamo plazovni nahrbtnik. Če se utrga plaz, se bomo že izmazali.«Po znanje na tečajeObiskovalcem gora, ki niso vešči gibanja v gorskem svetu in nimajo dovolj lastnih izkušenj, svetujemo, da se vključijo v planinska društva in se pod vodstvom planinskega vodnika PZS v organiziranih skupinah odpravijo v gore. Dobrodošlo je tudi znanje, ki ga lahko pridobijo na tečajih varnejše hoje v gore v organizaciji društev Gorske reševalne zveze Slovenije, posameznih planinskih vodnikih PZS in gorskih vodnikih.Zato, ker s tem postanem član 60 tisoč velike družine planincev.Pred odhodom v gore, še posebej če se odpravljamo v tujino, nujno poskrbimo za zavarovanje v primeru reševanja v gorah. Zavarovanje je v celoti vključeno v članarino Planinske zveze Slovenije. Poleg številnih ugodnosti pa člani Planinske zveze Slovenije trajnostno prispevamo v obnovo planinskih koč in skoraj 10 000 kilometrov planinskih poti, naravnih plezališč, za katere skrbijo prostovoljci v planinskih društvih.Video: Varneje v gore pozimi/ članarina PZSPZS vabi v Malo šolo planinstva, kjer sproti objavljajo poučne, zabavne in preventivne vsebine iz sveta planinstva. Več informacij o varnejšem obiskovanju gora pa najdete v njihovem spletnem kotičku Varneje v gore.Posebna zahvala gre Društvu gorska reševalna služba Kamnik za večkratno pomoč pri pripravi preventivnih vsebin za varnejši obisk gora.Najboljši razgled je po najtežjem vzponu. Naj vas do tja vodi varen korak, jasne misli in zdravo srce! Varno na planinskih poteh in doživetij polno 2021.***Videoprodukcija izobraževalnih filmov: Peter VrčkovnikTekst: PZS, Miroslav Cvjetičanin