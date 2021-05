Na vrtovih in pod toplimi gredami se še nahajajo listi te sveže zelene dobrote, zato kar po njej, če ste med ljubitelji tudi vi. Foto: Tanja Drinovec

Za kremno špinačo potrebujemo (za 3 do 4 osebe):



Priprava kremne špinače:

Vse skupaj kuhamo še kakšnih 10 minut. Foto: Tanja Drinovec

Tokratni Poletov recept bo preprosta kremna špinača za lahko športno kosilo, ki jo pri nas dopolnimo običajno s pire krompirjem in pečenim jajcem. Obrok, ki zajema obilo zelenjave, hidrate in popolno živilo - hranljivo jajce.O zdravosti špinače smo že večkrat govorili in že vemo, da je bogata z vitamini in mineralnimi snovmi. Kremna špinača je zelo preprosta jed, ki ima svoje ljubitelje, seveda pa se najdejo tudi neljubitelji. Če bi bili odrasli ljudje pobarvani z barvo, ki je barvala najljubšo hrano naših prvih let življenja, bi bila sama sedaj zagotovo zelene barve. Od špinače kakopak.Na vrtovih in pod toplimi gredami se še nahajajo listi te sveže zelene dobrote, zato kar po njej, če ste med ljubitelji tudi vi.500 g špinačnih listovMasloDrobtine2 stroka česnaSol, poperNekaj dl mleka2 do 3 žlice kisle smetaneŠpinačo najprej nekaj minut blanširamo v vreli slani vodi. Nato jo zmiksamo v gladko kremo. Na maslu prepražimo nekaj žlic drobtin in jim dodamo špinačo. Nato dodamo malo mleka, sesekljan česen, sol in poper. Vse skupaj kuhamo še kakšnih 10 minut. Po potrebi zalijemo še z malo mleka ali pa dodamo malo drobtinic za zgostitev. Običajno jo postrežemo s krompirjevim pirejem in jajcem na oko.