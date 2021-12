Kot sem že nekajkrat omenila v naših receptih in po vsej verjetnosti še kdaj bom sem že od nekdaj zares velika ljubiteljica špinače.

Zatorej moji recepti premorejo to čudovito zelenjavo v vseh mogočih oblikah, receptih, jedeh in kombinacijah. Naj pa tudi še enkrat ponovimo tudi to, da špinača ni kar tako. Vsebuje veliko antioksidantov, vitaminov in mineralov.

Deluje protivnetno, preprečuje nastanek rakavih tkiv in z veliko količino vitamina K skrbi za zdravje naših kosti.

Tokrat bomo sestavili nekakšen burek ali pito. Zopet še en preprost hitri recept, ki vsebuje kar nekaj beljakovin in zdravo vitaminsko špinačo. Testo doda še svoj ogljikovo hidratni delež in tukaj je čisto spodoben obrok, ki nam lahko služi za malico, večerjo ali pa kar za kosilo. Z lahkoto jo zavijemo za našo malico na vrhu hriba ali pa kar v službo za slasten domač in zdrav obrok.

Poletov recept: Špinačno sirova gibanica. FOTO: Tanja Drinovec/ Delo

Poletov recept: Špinačno sirova gibanica. FOTO: Tanja Drinovec/ Delo

Za pekač gibanice potrebujemo:

Zavojček vlečenega testa

Pol kg očiščene špinače

Pol kg skute ali rikote

Košček fete

2 žlici kisle smetane

1 dl radenske

2 žlici sira maskarpone

Strok česna

4 do 5 jajc

Sol, poper

Olje za pekač

Poletov recept: Špinačno sirova gibanica. FOTO: Tanja Drinovec/ Delo

Poletov recept: Špinačno sirova gibanica. FOTO: Tanja Drinovec/ Delo

Priprava špinačno sirove gibanice:

Špinačo očistimo in na hitro poparimo v vreli vodi. Ohlajeno drobno narežemo. Skuto, sir, jajca in vse preostale sestavine z metlico dobro premešamo v gladko zmes. Primešamo ji sesekljano špinačo. Na pomaščen pekač zložimo malo zmečkano, nagubano plast testa in prelijemo z špinačno zmesjo. Ponovimo plast testa in nadeva vsaj še dvakrat. Vrhnja zadnja plast naj bo iz testa, ki jo premažemo z razžvrkljanim jajcem. Gibanico pečemo približno pol ure pri temperaturi 180 stopinj, da je lepo zlato rjavo zapečena. K gibanici se lepo prileže kozarec dobrega jogurta.