Športna poškodba: Tvoja bom za vedno!

Kljub temu, da tega ne slišimo radi, so stvari glede našega športnega zdravja take, da nas lahko doletijo tudi športne poškodbe z vseživljenjskimi posledicami. Neradi priznamo, da smo si jih pridelali sami, raje se nanje jezimo - čeprav so največkrat posledice pretiravanja.

Tako, kot je lahko krut tekmovalni šport, ker morajo i mladi športniki včasih svojo športno kariero zaradi poškodb prekiniti, se zanemarjanje telesa lahko maščuje tudi odraslim ljubiteljskim športnikom. Če mlade največkrat uničijo trenerji, smo si starejši za težave krivi sami.

Nekatere poškodbe, ki smo si jih pridelali, nam lahko ostanejo za vse življenje. V prevodu: motile nas bodo za vedno, morda bomo morali celo zelo spremeniti podobo svoje športne rekreacije.

Bolečina v križu, ja, Išias

To so bolečine v spodnjem delu hrbta. Išias je ime za bolečino, morda mravljinčenje, odrevenelost ali šibkost,ki izvira iz spodnjega dela hrbta in potuje skozi zadnjico in navzdol po velikem išiasnem živcu na zadnji strani v noge.

Včasih to zahteva takojšnjo zdravniško pomoč. Včasih je zdravljenje osredotočeno na odpravljanje vzroka simptomov in ne le na simptome. Bolečino lahko povzroči zožitev hrbteničnega kanala v spodnjem delu hrbta, to je spinalna stenoza. Bolečina v vratu, znana kot cervikalna spinalna stenoza, je zelo nevarna, saj stisne hrbtenjačo. Stenoza hrbtenjače lahko tako povzroči hude simptome, vključno s šibkostjo telesa in paralizo.

Raztrganina na meniskusu

Kaj je meniskus? Kos hrustanca, ki zagotavlja blaženje med stegnenico in golenico; v vsakem kolenskem sklepu sta dva meniskusa. Poškodbe se zgodijo med aktivnostmi, ki pritiskajo, vrtijo, ali obračajo kolenski sklep. Raztrganje meniskusa lahko spremlja nekakšno pokanje okoli kolenskega sklepa. Pogost je tudi tudi občutek, da je nekaj zdrsnilo ali bilo potisnjeno iz naravnega položaja, kar navadno pomeni, da se je kos hrustanca zrahljal in zato blokira običajno delo kolenskega sklepa.

Nenehno drgnjenje raztrganega meniskusa na sklepnem hrustancu lahko povzroči obrabo površine, to pripelje do degeneracije sklepa, sčasoma je to lahko huda ovira za premikanje nasploh, ne le kolena.

Konzervativne tehnike zdravljenja so mirovanje, led in metoda RICE, ki združuje štiri osnovne postopke, ki jih je treba narediti takoj po poškodbi. To so počitek, led, kompresija in dvig poškodovanega uda. Tako omilimo bolečino, omejimo zatekanje, zavarujemo poškodovano tkivo in vplivamo na hitrost celjenja.

Zdravila proti bolečinam pomagajo zmanjšati bolečino in oteklino. Pravilno pozicioniranje in fizikalna terapija seveda pripomoreta k povečanju gibljivosti in stabilnosti kolena. Če se vaše koleno ne odziva na zdravljenje, bo morda potrebna operacija.

Zahrbtnost zvinov

Zvin je posledica obremenitve vezi ali sklepov, gre za eno najpogostejših poškodb, povezanih s športom. Če smo imeli zvin, vemo, da se manj resni sčasoma naravno zacelijo, zato ni presenetljivo, da mnogi od nas pomislimo, da se bodo zvini vedno tako celili.

Verjetno se ne bodo, zato je za pravilno celjenje dobro uporabiti opornico za gleženj. Kdor je kdaj imel hud zvin, ima večje možnosti, da se bo ta poškodba ponovila. Največkrat se to zgodi zaradi nestabilnosti gležnja, zato velja razmisliti, da "steklene gležnje" zavarujete z opornico. Težji primeri zvinov zahtevajo dolgotrajno nošenje opornice in včasih je treba pomisliti celo na operacijo vezi v sklepu.

Stres fraktura, stresni zlomi

Poškodba je lahko drobna razpoka v kosti ali huda poškodba kosti. Stresni zlomi prizadenejo tiste dele telesa, ki nosijo našo maso. To so lahko pete ali zapestja. Približno šest od desetih športnikov, ki so imeli stresni zlom, po raziskavah pozneje utrpijo vsaj še enega. Če te prve poškodbe niso pravilno zdravljene, lahko povzročijo težje zaceljive stresne zlome ali celo kronične težave. Najhuje je, če se zlom nikoli ne zaceli. To pomeni pritisk in bolečino in omejeno gibanje tam, kjer je prišlo do stresnega zloma.

Stresne zlome zdravimo odvisno od lokacije in resnosti zloma. Zdravljenje: vse, od uporabe ledenega obkladka, prilagajanje položaja, da bomo zmanjšali oteklino, uporabe zaščitne obutve ali bergel ter zdravil za lajšanje bolečin in oteklin. Ni hec.

Poškodba sprednje križne vezi

Tudi, s kratico, poškodba ACL; to je prekomerno raztezanje ali raztrganje sprednje križne vezi v kolenu, raztrganina je lahko delna ali popolna. Športi, ki vključujejo nenadne zaustavitve, skakanje ali spremembo smeri – kot so košarka, nogomet, nogomet, tenis, smuk, odbojka in gimnastika - so za take poškodbe idealni. Zdravljenje vključuje vaje za počitek in rehabilitacijo, s katerimi si povrnete moč in stabilnost, včasih je celo nujna operacija za zamenjavo strganega ligamenta, temu sledi dolgotrajna rehabilitacija.

Vendar pa športniki ob tem tvegajo, da bodo kasneje morali na še eno operacijo. Ponavljajoče se operacije pomenijo, da telo morda nikoli več ne bo dobilo prvotne moči ali stanja ligamenta v kolenu. In prav zato je velika verjetnost ponavljajočih se poškodb.

Nestabilnost pogačice

Temu rečemo tudi izpah kolenske kapice, zgodi se, ko kolenska kapica zdrsne iz običajnega položaja. No, včasih se spontano vrne na svoje pravo mesto. Poškodba je lahko posledica nenadnih, spontanih sprememb smeri, ki močno obremenjujejo kolena, da podpirajo maso telesa, ko športnik menja smer gibanja. Izpah kolenske kapice boli, zagotovo nekaj časa ne boste mogli hoditi. Ponavljajoč se ples pogačice lahko preide v trajno poškodbo.

Največkrat operacija ni potrebna, običajno pomaga ročno premikanje kolenske kapice na svoje mesto, odstranitev odvečne tekočine iz sklepa, imobilizacija z mavcem ali opornico, in - za zmanjšanje pritiska - hoja z berglami.

Mariskatero poškodbo je mogoče preprečiti, a bo spet treba po nasvete k ljudem, ki se spoznajo na šport. FOTO: Arhiv Polet/Shutterstock

Ko gre rama svojo pot

Rama je neverjetno zmogljiv in gibljiv sklep, izpah rame pa je neprijetna poškodba. Rama se premakne iz svoje lege. Pride do otekline, izgube gibljivosti sklepa, in omejenega gibanja rok, vse dokler si popolnoma ne opomoremo. No, ko enkrat pride do izpaha, se bo to verjetno ponavljalo. Ponovitve so relativno pogoste, zato se ob tem raztegnejo tudi ramenske vezi.

Pri poškodbi je nujno poiskati zdravniško pomoč. Morda bo treba h kirurgu, da bi se ne ponavljalo, ali pa, da bi se manjkrat. Izpah rame je tiste vrste poškodba, ki se rada ponavlja. Dogaja se, da se za dolgo časa potuhne in nato ponovni nastopi ob napačnem gibu. Zato je še toliko bolj pomembno, da odpravimo vzroke za njen nastanek.

Tisti navadni zlomi

Zlomljena kost lahko povzroči otekanje, vidne podplutbe in občutljivost okoli poškodovanega območja, pa tudi krvavitev, če je kost predrla kožo, to je odprti zlom. Malo verjetno je, da boste lahko uporabljali prizadeti ud, bolečina, povezana z zlomljeno kostjo, je lahko tudi huda, da pride lahko do omedlevice, omotičnosti in slabosti.

Ponavljajoče se poškodbe iste kosti lahko pomenijo za artritis v kasnejših letih.

Cilj zdravljenja zlomov je nadzor bolečine, pospeševanje celjenja, preprečevanje zapletov in ponovna vzpostavitev normalne uporabe zlomljenega. Zdravljenje vključuje imobilizacijo z opornico ali mavcem, sčasoma nežne gibe za raztezanje mišic in kit okoli zlomljene kosti, zdravila za nadzor bolečine in včasih, žal, operacijo.

Nateg stegenske tetive

Stegenske tetive vežejo velike mišice na zadnji strani stegna na stegensko kost. Poškodbo običajno povzročajo hitri gibi, ko pri športu pospešujemo, torej gibanja, ki zahtevajo, da v kratkem času zelo povečamo hitrost. Poškodbe so lahko od manjše, zgolj preobremenitve, pa vse do večjega natrganja. Dolgoročno lahko stalne poškodbe stegenske tetive vplivajo na sposobnost gibanja in prožnost. Take ponavljajoče se poškodbe je nujno preprečiti!.

Nateg tetive je ena od poškodb, pri kateri je strokovno vodenje zdravljenja nujno, da se izognemo ponavljajočim se poškodbam Zdravljenje je odvisno od resnosti poškodbe in lahko vključuje nošenje nekoliko moteče opornice okoli stegna, fizikalno terapijo ali celo operacijo

Prekomerna obremenitev komolca

Teniški komolec.To je vnetje kit, ki se na zunanji strani komolca povezujejo z mišicami podlakti. Mišice in kite podlakti se poškodujejo zaradi prekomerne obremenitve. Posledica je bolečina in občutljivosti, oboje se pojavi na zunanji strani sklepa. Če dlje časa počivamo, bolečina pa ne izzveni, je morda prizadet živec.

Poškodba je resna, če je ne zdravimo, lahko postane kronična in traja več mesecev in včasih celo let. Še zlasti, če je zdravljenje le lajšanje bolečin in če se ne lotimo odpravljanje mišične oslabelosti in slabih gibalnih navad,s katerimi smo si pridelali poškodbo.

Res je, teniški komolec se običajno zaceli sam. Za hitrejše okrevanje lahko poskusite z ledom, s komolčno opornico, zelo pomagajo gibalne vaje, dobra fizikalno terapija, ne gre pozabiti na zdravila proti bolečinam; to zadnje ne bo težko, komolec lahko grdo boli. Če ne gre drugače sledi operacija in nekaj mesecev rahabilitacije. Kirurško zdravljenje je smiselno pri bolnikih z dolgotrajnimi težavami, ki trajajo več kot 6 mesecev.

Ampak, zakaj se to zgodi?

V bistvu smo to zapisali že na začetku ... Vzroki za športne poškodbe? Športne poškodbe so običajno posledica prekomerne obremenitve, neposrednega udarca ali uporabe sile, ki je večja, kot jo del telesa lahko prenese. Vzroki za športne poškodbe so lahko nepravilna ali slaba vadba, uporaba neustrezne športne opreme, slabše zdravstveno stanje ali neustrezno ogrevanje ali raztezanje pred športnim dogodkom ali vadbo.

Verjamemo, da so nekateri vzroki za koga novi. Vse nas vodi k tistemu, na kar moramo biti pozorni;: da vemo, kaj počnemo, kako to počnemo in zakaj to tako počnemo.

Rekreacija je tako pomemben del našega prostega časa, da je neverjetno, da prav njej posvečamo tako malo raziskovanja po strokovni literaturi. Tudi tisti poljudno strokovni. Če bi za to porabili toliko časa kot za planiranje dopusta, bi bili na dobri poti ...

Kakršnih koli oblik športnih poškodb ne smemo jemati zlahka. Če ste poškodovani, ne pozabite, da ni le tako, da bo bolje, stanje se lahko tudi poslabša. Brez ustreznega zdravljenja precej verjetno.

Vzemite si dovolj časa za okrevanje. Glede načrtov zdravljenja ali okrevanja se posvetujte z zdravniki in fizioterapevti, saj lahko tako zmanjšate možnosti, da pride do dolgoročnih posledic, zastaranja poškodbe ali da poškodb postane kronična.

Mariskatero poškodbo je mogoče preprečiti, a bo spet treba po nasvete k ljudem, ki se spoznajo na šport. Tako na napredek in varno vadbo kot tudi na pomembnost počitka, nekaj pa lahko tu storite tudi sami: med vadbami si vedno podarite dneve za počitek, da si bodo mišice lahko opomogle.

To zagotavlja tako zdravje kot napredek!