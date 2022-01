Suhi zimski tek je lahko zdravilo

Zdaj pa imamo led, sneg in veter, kot bi nam bilo prepovedano iti na prosto ... Vemo pa, da, če želimo na pomlad teči brez prevelikega napora in bolečin, da moramo osnovo graditi čez zimo ... Nekako bi nam moralo biti pri srcu topli kljub mrazu ...

S tekom v slabših pogojih zagotovo gradimo samozavest, in ko nam bo v toplejših dneh težjo, se bomo spomnili vseh tistih težkih dni treninga, ko smo garali v slabem vremenu, a vseeno zmogli. Moč duha je ena največjih odlik tekačev, ki želijo več. Več ne pomeni le boljšega rezultata, lahko tudi z užitkom pretečene razdalje.

Če nas mučijo alergije ali imamo težavo teči v toplem vremenu, se nam tek v hladnem lahko celo nekako prikupi. Pozimi je tudi manjša verjetnost, da bomo dehidrirali in ostali brez ključnih elektrolitov, kar v prevodu lahko pomeni tudi krče in hudo utrujenost.

Pozimi lahko telesno temperaturo preprosto uravnavamo tako, da se med tekom oblečemo v več plasti in se po potrebi slečemo - v toplem delu leta je to za tiste, ki jih vročina moti, med tekom lahko huda nevšečnost. Nekateri ljudje ne maramo vaditi na tekalni stezi, a včasih je zunaj res premrzlo, in takrat je tek na stezi lahko skorajda prijeten ... Tekalna steza nam omogoča, da nastavimo želeno hitrost, in to je prednost, ki je na prostem ni.

Trening teka zunaj pozimi pomaga, da nam mrzli dnevi hitreje minejo. Če imamo tekaški načrt, nam bodo vadbe lahko v pravo veselje - preprosto se bomo zamotili s tem, da bomo skušali opraviti zadano.

Pozimi ni le hladno, tudi tekaška podlaga se spreminja. Za tek po neravnih površinah ali po zasneženih podlagah, lahko tudi po kamnitih poteh, moramo mišice dodatno aktivirati. Za premikanje po neravnem terenu porabimo malo manj kot tretjino več energije kot za tek po ravni površini. Zimski tek veliko bolj aktivirajo našo sredico, kar je nujno za stabilnost v novih pogojih teka. Vsako lovljenje ravnotežja na slabi podlagi pomeni, da se sproži delovanje sredice, in tako stabiliziramo svoje telo.

Pozimi tekači večkrat tečemo v skupinah in manjkrat sami. To je dobro za občutek pripadnosti in pomeni druženje z podobno mislečimi, ki prinašajo dobro voljo, spodbudo, in ki nam bodo priskočili na pomoč, če bomo omagali ali nas bo kaj zabolelo.

Športno tovarištvo, porojeno med zimskim treningom, je neverjetno, in ima zelo dolg rok trajanja. Seveda je že sam tek v belini ali v barvah, kot jih zima riše v naravi, nekaj posebnega. Vsako preživljanje časa na prostem in v naravi pomirja možgane, in odganja duševne stiske, pravijo strokovnjaki. Kar je v teh časih izjemen recept.