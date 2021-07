Supanje je obnorelo Slovenijo

Kakovost desk je pomembna

Supanje na reki Ljubljanici v sklopu čistilne akcije. FOTO: Jure Eržen/Delo

S supom po svetu

Veliko več kot vzdrževanje ravnotežja

Nemogoče je prešteti vse družine, ki med vikendi uživajo na jezerih,vse več ljudi se rekreira vsakodnevno. In kaj je tisto, kar jih je čisto prevzelo?Supanje na eni strani zna zadovoljiti željo po sprostitvi, zabavi, raziskovanju, na drugi strani željo po večji aktivnosti, resnem športanju.Ne zahteva posebne športne pripravljenosti, zato se z aktivnostjo, ki spominja na deskanje, lahko ukvarja čisto vsak, ki zna plavati, od najmlajših do mladih po srcu.Otroci obožujejo supanje, ker je idealna zabava na plaži, družinski prijatelji popestrijo nedeljske izlete, mladi s supi raziskujejo svet, športniki s supom utrjujejo stabilizacijo in vzdržljivost, starejšim je všeč, ker s tem opazno izboljšujejo svoje ravnotežje in se družijo v naravi. Če mislite, da ste za sup lahko prestari, se motite.Čar aktivnosti je v tem, da si težavnost prilagaja vsak posameznik sam. Že pri preprostem veslanju mora telo ohranjati ravnotežje in tako ves čas stabilizirati mišice. Stopnja aktivnosti se potem le še stopnjuje, saj s hitrejšim veslanjem, daljšimi razdaljami in adaptiranimi vajami fitnes programa pridobivamo kondicijo, vzdržljivost in moč v mišicah. In vse to se dogaja zunaj, na svežem zraku, v naravi.Vprašanj, kako je mogoče, da na deski lahko stojiš in veslaš, ne da bi padel v vodo, je vse manj, saj se ljudje čedalje bolj zavedajo pomembnosti kakovostnih sup-desk, ki jih je mogoče res dobro napihniti. Trdnejša je deska, stabilnejša je. Najnovejša tehnologija izdelave se imenuje MSL fusion in postavlja kakovost napihljivcev nekaj letvic više tako predvsem glede dolgoročne vzdržljivosti kot tudi trdnosti in enostavnosti prenašanja. Ne nasedajte poceni deskam, na koncu boste plačali več!In prav revolucija v izdelavi napihljivcev je eden večjih dejavnikov, ki so prispevali k popularizaciji supanja. Enostavno jih zvijemo v torbo, pospravimo v prtljažnik ter se odpeljemo do prvega bajerja takoj po službi. Če ne moremo supa napihniti, to zlahka za nas opravi kompresor. Sup lahko vzamemo s seboj na morje, kjer so otroci tisti, ki daleč najbolj uživajo v vodi.Vse več ljudi odkriva, kako pomembna je tehnika veslanja, pravijo inštruktorji šole supanja. V tečajih supanja identificirajo najpogostejše napake suparjev, s katerimi se lahko izognemo poškodbam, izpostavijo nevarnosti, ki nas lahko presenetijo med supanjem, predvsem pa se osredotočijo na pravilno tehniko in obrate, ki izkušnjo nepredstavljivo izboljšajo.Supanje da nedeljskemu izletu in počitnicam na morju nov pomen. Je aktivnost, ki bo, hočete ali nočete, spremenila vaš življenjski stil. Na bolj aktivno in zabavno! Preizkusite sami, če vas ni že prevzela!