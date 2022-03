Ta konec tedna košarkarska tekma »I feel Slovenia night« v Dallasu

Slovenska turistična organizacija (STO) v partnerstvu več slovenskih institucij s klubom Dallas Mavericks, kjer igra naš košarkarski as Luka Dončić, v marcu in aprilu organizira niz promocijskih predstavitev Slovenije kot turistične in gospodarske destinacije na ameriškem trgu.

Promocijske aktivnosti pričenja to soboto, 5. marca, na NBA tekmi pod sloganom I feel Slovenia night. Predstavitev Slovenije kot države in turistične in gospodarske destinacije bo na tekmi potekala v American Airlines Center dvorani v Dallasu. Na tekmi se bosta pomerila kluba Dallas Mavericks in Sacramento Kings iz Kalifornije. Tekma bo v prenosu na TV postajah v zveznih državah Texas in v Kaliforniji ob 16.00 uri (ob 23.00 uri po slovenskem času).

Na in ob tekmi bodo izvedene številne promocijske aktivnosti - izpostavitev znamke »I feel Slovenia« pri najavi tekme in na način, da bo dogodek komuniciran skozi vse kanale kluba Dallas Mavericks kot »I feel Slovenia night«. Znamka »I feel Slovenia« se bo prikazovala na LED zaslonih na konstrukciji košarkarskega koša in na LED zaslonih ob igrišču na tekmi.

Slovenijo kot turistično in gospodarsko destinacijo bo STO v partnerstvu s Turizmom Ljubljana in SPIRIT Slovenija predstavila na promocijsko razstavnem prostoru v dvorani American Airlines Arena, kjer bodo informatorji zainteresirani javnosti približali lepote Slovenije, z direktno promocijo pa bodo na poslovno konferenco vabljeni VIP obiskovalci lož.

Da se bo na večeru res čutilo Slovenijo, bodo obiskovalcem tekme na voljo atraktivna promocijska gradiva in navijaški rekviziti. Prav tako bodo izvedene številne promocijske aktivnosti med tekmo. Gledalci bodo lahko med polčasom spremljali nastop svetovno znanih akrobatov iz Slovenije, Dunking Devils, spoznavali Slovenijo v kvizu in navijali za ekipo Luke Dončića v slovensko zeleno obarvani dvorani.

Promocijskim aktivnostim ob tekmi bo v mesecu aprilu sledila poslovna konferenca »Texas Feels Slovenia«, ki je bila sprva predvidena marca 2020 in zaradi pandemije prestavljena. Poslovna konferenca bo potekala v Dallasu 8. aprila in bo ponudila priložnost za srečanje med predstavniki slovenskega gospodarstva z ameriškimi podjetji, za promocijo slovenskega turizma bo ob konferenci izvedena tudi delavnica slovenskega turizma.