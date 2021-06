Tadej Pogačar ima plan za ponovitev zmage na Touru

Na poti k vrhu gore vetrov. FOTO: tadej-pogacar.com

»Pa da ne bi kdo pomislil, da smo šli na izlet. Bilo je tudi naporno, saj smo v vseh teh dneh naredili prvi dobri blok treninga v fazi priprav na Dirko po Franciji.« FOTO: tadej-pogacar.com

Trenutno poteka Dirka po Dafineji, ki služi kot prva generalka za Tour. Ob koncu tedna se začne še druga generalka, Dirka po Švici. Na nobeni pa ne bo nein nePrvi se je zavil v molk, drugi pa bo nastopil na domači Dirki po Sloveniji, na državnem prvenstvu v Kopru in še na svoji »hišni« dirki v Komendi.Pred dobrim tednom se je Tadej Pogačar vrnil iz Francije, kjer si je skupaj s trenerjemogledal nekatere ključne gorske etape na prihajajoči francoski pentlji. Pred tem smo se z njima na kratko pogovarjali doma na Dobenem.Naslednji dan sta šla k Pogačarjevemu osebnemu sponzorju, ki jima je za ogled etap posodil luksuzni avtodom. Hauptman je dejal, da so predogledi tras stalna praksa med profesionalci, ki se potegujejo za vrh. »Da, bila sva v Franciji na ogledu nekaterih etap letošnje Dirke po Franciji – Mont Ventoux, Andora, Pireneji, kronometer … Bilo je kar pestro, še posebej zato, ker potovanje naokoli v času covida ni tako preprosto. Zaprte restavracije, hoteli … vse skupaj je bilo videti tako, kot da smo taborniki. Veliko smo improvizirali, ampak imeli smo se lepo. Pa da ne bi kdo pomislil, da smo šli na izlet. Bilo je tudi naporno, saj smo v vseh teh dneh naredili prvi dobri blok treninga v fazi priprav na Dirko po Franciji.« Je za medije po vrnitvi iz Francije povedal Pogačar.Andrej Hauptman je bil zadržan z izjavami, napovedal je, da bomo zvedeli več, ko se bo začela Dirka po Sloveniji. Nakazal je le, da je moštvo UAE Team Emirates odločeno ubraniti lansko Tadejevo zmago oziroma naredili bodo vse, da bo tudi letos glavni kandidat za rumeno majico. To dvoje se ne izključuje; braniti ali napadati ni isto, v kolesarskem žargonu pa je jasno, da se s tretjo različico dirkanja ne bodo ubadali.Vsa favorizirana moštva, tudi Jumbo Visma in Ineos Grenadiers, ki sta na papirju največja nasprotnika moštvu UAE, so že z izjavami za javnost napovedala, da bo letos taktika dirkanja na Touru precej drugačna, kot smo jo gledali lani. Vendar, kot je namignil Hauptman, tudi UAE ima svoj plan varno v rokavu, cesta pa bo odločila, kdo se je najbolje odločil med samimi pripravami za dirko vseh dirk. Seveda, točnega plana ne bomo izvedeli vse do Elizejskih poljan, 18. julija, kjer bomo, upamo, spet videli največ slovenskih zastav.Tadej Pogačar je trenutno zaključil drugi del priprav v Franciji, vidno navdušen je povedal: »Po ogledu etap sem odšel direktno na višinske priprave v Sestriere. Tu zdaj upamo na kaj boljše vreme, da bi tako opravili celoten program treningov pred naslednjimi mojimi izzivi. Od tod grem naravnost na Dirko po Sloveniji, ki bo od 9. do 13. junija, pa na državno prvenstvo v kronometru 17. junija. Sledi »moja« dirka – kriterij v Industrijski coni Komenda v petek, 18. junija, ter cestno državno prvenstvo v nedeljo, 20. junija. Od tod pa naravnost v Francijo na start Toura. Kar pestro bo, in če bo vse po sreči, še olimpijske igre v Tokiu in svetovno prvenstvo.«