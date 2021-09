Tadej Pogačar in njegovo kolo z blockchain tehnologijo

Pogi oblikovalec. FOTO: Arhiv proizvajalca/Colnago

pa je prvi kolesar, ki je tako specialko vozil, in to na svetovnem prvenstvu, ki se je prejšnji teden končalo v Belgiji.Ne bomo govorili o Pogijevi vožnji na tem prvenstvu, ampak o kolesu colnagu V3Rs, ki je močno bodlo v oči. Mnogi smo mnenja, da je dirkal z najlepšim kolesom na prvenstvu.Colnaga so pobarvali po Tadejevi želji, ki je hotel imeti kolo bele in rdeče barve. Bela barva naj bi predstavljala led, rdeča pa ogenj. Led zaradi njegovih hladnih in preračunljivih odločitev med samimi dirkami, rdeča pa zaradi pekočih nog, ko Tadej začne sukati pedale tako hitro, da ga ne more nihče več ujeti. Dvakratni zaporedni zmagovalec dirke po Franciji je med kolesarji znan kotVendar barva ni edina, ki to kolo dela posebno. Colnago je na svetovnem prvenstvu predstavil prvo kolo na svetu z blokchain tehnologijo. Zdaj bodo njegova kolesa varnejša pred tatovi oz. kolo bo za vedno na sebi nosilo vse podatke, ki so potrebni za identifikacijo. Blockchain tehnologija ali tehnologija blokovnih verig je vrsta tehnologije razpršene evidence, imenovana distribuirana knjiga transakcij (distributed ledger technologies) in ena od možnosti njene uporabe. S pomočjo aplikacije je moč stalno spremljati Pogijevo kolo in v vsakem trenutku preveriti kaj se dogaja s kolesom in kje kolo je. Prav gotovo gre za pogruntavščino, ki ji bo sledila kolesarska industrija.