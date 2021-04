Poletov recept: Tanjina domača nutela. FOTO: Tanja Drinovec

Za kozarček domače »nutele« potrebujemo:

Priprava domače »nutele«:

Z Nutello, kraljico namazov med vsemi drugimi čokoladnimi pri otrokih pa tudi odraslih težko tekmujemo. Res, da je konkurenca v čokoladnih namazih na tržišču izjemno široka.Če se nostalgično spomnimo samo na Kinderlado, Viki kremo, Eurokrem … in še kakšno. Nutela je vendarle ob vseh polemikah o vsebnosti nezdravih in zdravih sestavin nesporna zmagovalka v priljubljenosti. Z domačim lešnikovim namazom bomo o podobnosti z Nutelo težko govorili. Naredili pa bomo zelo okusen domač, zdrav lešnikovo čokoladni namaz pri katerem si bomo točno na jasnem o njegovi vsebini in sestavi, brez kančka dvoma.Ena bistvenih sestavin namaza so torej lešniki, ki so bogat vir vitamina E in B kompleksa, zdravih maščob, beljakovin in antioksidantov. Lešnike (oziroma oreščke nasploh) bi morali vsakodnevno in redno uvrščati na naše jedilnike.Domač lešnikov namaz bo torej služil za kvaliteten in kaloričen uvod v nov dan, se pravi zajtrk. Še zlasti če imamo pred seboj naporno športno rekreativno dopoldne.150 g olupljenih drobno zmletih lešnikov80 -100 g grenke čokolade10 g kakavaVaniljaSol1 žlica kakavovega masla1 žlica kokosovega olja1 dl sladke smetaneDrobno zmlete lešnike zmešamo s čokolado, ki smo jo stopili nad soparo. Prav tako stopimo kakavovo maslo in kokosovo olje. To dvoje primešamo lešnikom in čokoladi. Dodamo še kakav, sol in vaniljo. Nazadnje dodamo še tekočo sladko smetano in dobro premešamo. Če namaz prehitro ne poide, ga hranimo v kozarčku in sicer na hladnem lahko več dni.