Tekaški praznik v Kranju

Na štartu je prijavljenih več kot 100 tekačev za obe preizkušnji, tako iz tujine kot iz Slovenije. FOTO: AK Ultramaraton Slovenija

V okviru tekaške prireditve Slovenski 12-urni tek, bo v soboto, 21.8.2021, ob 20.30 uri, na Glavnem trgu v Kranju potekal pogovorni večer. FOTO: AK Ultramaraton Slovenija

V nedeljo, 22. avgusta se bodo tekači ponovno podali v središče Kranja, na 6 oziroma 12- urno tekaško preizkušnjo. Ob 7. uri se začne preizkušnja na 12 ur teka po ulicah Kranja, ob 13. uri pa 6- urna različica. Trasa je krožna, asfaltirana in dolga 1.292 metra ter ima mednarodni certifikat. Slovenski 12-urni tek je prvi ultramaraton, ki poteka v centru mesta, v Sloveniji in širše.»Na podlagi pozitivnih in izvrstnih odzivov tekačev, gledalcev, spremljevalcev, meščanov Kranja in ostalih udeležencev, vseh preteklih treh izvedb Slovenskega 12-urnega teka (leta 2015 in 2016 v Trbojah, 2019 v Kranju) smo se odločili, da ponovno organiziramo Slovenski 12-urni tek«, nam je zaupal direktor tekmovanjaOrganizacija bo tokrat potekala pod okriljem Atletskega kluba Ultramaraton Slovenija ter v soorganizaciji Zavoda za turizem in kulturo Kranj. Podporniki prireditve so Mestna občina Kranj in Atletska zveza Slovenije.Slovenski 12-urni tek v Kranju je za leto 2021 prejel Srebrno značko Mednarodne zveze ultramaratoncev (IAU - International Association of Ultrarunners) in s tem dobil na veljavi tudi na mednarodni ravni. Prav tako pa dokazuje, da gre za visoko kakovostno organiziran tekaški dogodek. »V Sloveniji je to zaenkrat edina ultra tekma s takim priznanjem« je poudaril direktor tekmovanja, Klemen Boštar.Na štartu je prijavljenih več kot 100 tekačev za obe preizkušnji, tako iz tujine kot iz Slovenije. Na preteklih izvedbah Slovenskega 12-urnega teka je bila udeležba tekačev iz tujine na vrhunskem nivoju, saj so nastopili najboljši ultramaratonci, ki so pretekli najtežje ultramaratone, kot so Špartatlon, Dolina smrti (). Na letošnjem seznamu prijavljenih najdemo slovenske ultramaratonce in ultramaratonke, kot soin drugi.Obeta se hud boj za zmagovalni oder. Najboljši bodo prejeli tudi denarne nagrade in bogate praktične nagrade sponzorjev. Med drugim bosta zmagovalca na 12 ur v moški in ženski kategoriji prejela cilinder oziroma ženski damski klobuk, ki ju podarja Zavod za turizem in kulturo Kranj. Podelitev pokalov in nagrad najboljšim bo v nedeljo ob 19.30 uri. Pokale bodo podeljevalipodžupan Kranja,, predsednik Atletske zveze Slovenije in, najboljši slovenski ultramaratonec.Najstarejši tekmovalec, ki se bo podal na 12-urno preizkušnjo šteje blizu 80 let, najmlajši pa rosnih 20. Tujci prihajajo iz sedmih držav: Italija, Madžarska, Avstrija, San Marino, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Črna Gora.V okviru tekaške prireditve Slovenski 12-urni tek, bo v soboto, 21.8.2021, ob 20.30 uri, na Glavnem trgu v Kranju potekal pogovorni večer: Slovenski 12-urni tek kot znanilec novega ultraškega booma. Govora bo o teku, ultramaratonu, izzivih, državnem prvenstvu na 12 ur, slovenskih in tujih ultramaratoncih, tekmovanjih doma in v tujini, podpori Mestne občine Kranj športu.Pogovor bo moderiral(znani bosonogi maratonec in največji poznavalec teka pri nas), gosti pa bodo:(vsi priznani slovenski ultramaratonci),, podžupan Mestne občine Kranj,(predsednik AZS),in(organizatorja Slovenskega 12-urnega teka),(predstavnik bosanskih ultramaratoncev, BURT in organizator maratonov in ultra tekem v BIH).Tekmovalci bodo štartne pakete (v katerem je personalizirana uradna tekaška majica SLO12RUN 2021) lahko prevzeli že v soboto, 21. avgusta zvečer (od 19. ure dalje); organizator pa bo v nedeljo, eno uro pred tekmo poskrbel tudi za možnost testiranja tekačev in spremljevalcev na samem prizorišču, saj morajo tekmovalci izpolnjevati enega od pogojev PCT (prebolevnost-cepljenje-testiranje).Organizator Atletski klub Ultramaraton Slovenija in soorganizator Zavod za turizem in kulturo Kranj obljubljata tekmo leta, ki je ne gre zamuditi in kjer bodo mnogi prvič preizkušali svoje meje sposobnosti in vzdržljivosti, drugi pa podirali svoje rekorde.Spletna stran: https://slo12.run Facebook Slovenian12HourRun