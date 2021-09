Test 14-kolesarskih čelad za odrasle

14 kolesarskih čelad na testu. FOTO: AMZS

Čelade preskusili in ocenili na podlagi petih kriterijev

Vzorna opremljenost Fischerjeve čelade s svetlobnimi odbojniki. FOTO: AMZS

Tudi pri vidnosti v temi so se nekatere čelade odrezale slabo - najbolj čelada izdelovalca POC, ki nima ne svetlobnih odbojnikov ne dodatnih svetlobnih teles oziroma LED svetilk, pa čeprav je treba za čelado odšteti 160 evrov. FOTO: AMZS



Dobra zaščita glave že za 60 evrov

Preskusili smo tudi odpornost čelade na sile, ki skušajo čelado od spredaj ali zadaj strgati z glave. Čelada ABUS se prelahko strga z glave. FOTO: AMZS

V okviru letošnjega testa kolesarskih čelad smo prvič preskusili tudi poseben napihljiv varnostni ovratnik švedskega izdelovalca Hövding. Gre za že tretjo generacijo tega zanimivega izdelka, ki obljublja temeljito zaščito glave pri padcih kolesarja. FOTO: Uwe Rattay

Razmah kolesarjenja v zadnjih letih je znova spodbudil razpravo o kolesarskih čeladah. Čeprav uporaba čelade za starejše od 18 let po slovenski zakonodaji ni obvezna, AMZS svetuje, naj jo uporabljajo vsi kolesarji in tudi vozniki e-skirojev, saj je med redkimi zaščitnimi sredstvi, ki lahko zaščiti glavo pred nevarnimi poškodbami ob padcih.To nalogo seveda lahko opravi le kakovostna čelada. AMZS je na tokratnem testu (rezultate je objavil v septembrski številki Motorevije) preskusil 14 kolesarskih čelad za odrasle, namenjenih mestnemu in rekreativnemu kolesarjenju. Poleg zaščite ob padcu so bili ključni kriteriji ocenjevanja še cena, udobje in rokovanje, odpornost na visoke temperature in vsebnost škodljivih snovi. Rezultati prinašajo dobro novico: za zaščito glave pred nevarnimi udarci ob padcih je treba odšteti le 60 evrov!AMZS je v letošnji januarski številki Motorevije, v kateri je objavil analizo prometne varnosti za leto 2020, izpostavil, da so le trije kolesarji od osmih, ki so lani izgubili življenje v prometni nesreči, uporabljali čelado.»Četudi čelada ne more preprečiti padca, je edina zaščita, ki lahko prepreči nevarne poškodbe glave, kajti prav udarci z glavo v oviro imajo lahko najhujše posledice. Pri padcu je pogosto sila udarca v glavo osredotočena na zelo majhno površino, kar je lahko recept za hudo poškodbo; s čelado na glavi se sila udarca razprši na precej večjo površino, v idealnih razmerah pa silo udarca v celoti nase prevzame čelada«, pojasnjujeodgovorni urednik AMZS Motorevije, in dodaja:»Tako kot pri mnogih drugih izdelkih pa seveda tudi pri čeladah velja, da vse niso enako dobre. Zato smo se v Avto-moto zvezi Slovenije v sodelovanju z evropskimi partnerskimi avtomobilskimi klubi odločili, da po nekaj letih znova izvedemo test kolesarskih čelad in na ta način kolesarjem pomagamo pri nakupni odločitvi, izdelovalce pa opozorimo na morebitne pomanjkljivosti.«Letošnji test je zaobjel 14 kolesarskih čelad različnih izdelovalcev oziroma ponudnikov, namenjenih predvsem za vsakodnevno uporabo v urbanem okolju, čeprav jih seveda lahko uporabljamo tudi povsod drugje, le za kakšne divje terenske spuste ali za dirke je pametneje izbrati bolj specializirane čelade. Večina preskušenih čelad je na voljo tudi v slovenskih trgovinah – pravih ali spletnih.Ker je poglavitna naloga čelade zaščita glave pri udarcih, morajo čelade na AMZS testu na primer prestati test absorpcije sil ob udarcu, pri katerem v čelado udarita nakovali z ravno in zaobljeno površino. Pri tem preskusu se merijo linearni pospeški, ki simulirajo neposreden udarec. Z merjenjem rotacijskega pospeška se meri odpornost čelade na udarce z oplazenjem, ki so v resničnem življenju pogosti – pri teh udarcih se čelada skuša zavrteti, pri tem pa lahko poškoduje glavo.Strokovnjaki so preskusili tudi odpornost čelade na sile, ki skušajo čelado od spredaj ali zadaj strgati z glave. Izmerili so stabilnost podbradnega paščka in čvrstost zaklepne sponke – pašček in zaklepna sponka morata zdržati določeno obremenitev.Pomembna lastnost čelade je njena vidnost v temi, za kar poskrbijo svetlobni odbojniki, zato je test vključeval preverjanje njihove razporeditve, postavitve in velikosti, dodatna svetilna telesa pa so zvišala oceno. Pri čeladi je pomembna tudi njena namestitev in pritrditev na glavo. Del tega preskusa je bil zato natančen pregled čelade in njenih delov, saj je pomembno, da na čeladi ni nobenih štrlečih ali ostrih delov.Drug sklop preskusa je ugotavljal udobje in rokovanje s čelado; pri tem so bila pregledana navodila, ocenjena nastavljivost in nameščanje čelade na glavo ter njeno snemanje z glave, preverjeno je bilo udobje pri nošenju, podbradni pašček, zračenje in morebitno zastiranje pogleda, del preskusa pa je bilo tudi, kako lahko čelado očistimo. V tretjem sklopu so strokovnjaki ugotavljali, če čelade zdržijo predpisane temperature po standardu DIN. V četrtem sklopu pa v laboratoriju iskali strupene materiale v oblazinjenju in podbradnih paščkih.Rezultati AMZS testa 14 kolesarskih čelad so spodbudni. »Pomembna novica je zlasti, da je treba za dobro zaščito glave pred nevarnimi udarci ob padcih odšteti le 60 evrov. Toliko namreč stane Fischerjeva čelada urban plus, ki od vseh preskušenih čelad ponuja najboljšo zaščito pred poškodbami glave. A dobra novica je tudi, da nobena od preskušenih čelad pri zaščiti glave ni dobila slabše ocene od ocene zadovoljivo«, rezultate AMZS testa povzema Poženel.Z najboljšo skupno oceno na testu se je sicer odrezala Uvexova čelada city i-vo MIPS, ki se je pri zaščiti ob padcu izkazala z drugo najboljšo oceno, pri udobju in rokovanju pa si prvo mesto deli s Cratonijevo in Girovo čelado. Pri odpornosti na vročino in strupenih materialih se je čelada odrezala z oceno zelo dobro, kar pomeni, da gre za čelado z dobrimi in uravnoteženimi lastnostmi, za katero pa je treba kar globoko seči v žep – stane namreč 120 evrov.Podrobnejši rezultati AMZS testa kolesarskih čelad so objavljeni na spletni strani AMZS Motorevije:https://www.amzs.si/motorevija/test/ostalo/2021-09-10-amzs-test-kolesarskih-celad-za-odrasle, kjer je mogoče najti tudi AMZS priporočila uporabnikom in izdelovalcem kolesarskih čelad ter video s preskusa posebnega napihljivega varnostnega ovratnika švedskega izdelovalca Hövding. Gre za že tretjo generacijo tega zanimivega izdelka, ki obljublja temeljito zaščito glave pri padcih kolesarja. »Naš test – in tudi že predhodni testi – je pokazal, da takšen varnostni meh zares odlično ščiti kolesarjevo glavo pred poškodbami zaradi udarca v trdo podlago ali v trde predmete.A pogoj za tako dobro zaščito je, da se takšen varnostni ovratnik tudi v resnici sproži: med našimi preskusi smo naleteli na nekaj scenarijev, ko se varnostni meh kljub padcu ni sprožil, na primer pri topih udarcih brez rotacije voznikove glave«, pove odgovorni urednik Motorevije.