To so zanesljivi znaki, da nam primanjkuje vitamina D

Vitamin D je bil zadnja leta veliko v novicah, predvsem zaradi pandemije. Ta vitamin ima pomembno vlogo pri številnih potrebnih funkcijah telesa.

Krepi imunski sistem, pomaga ohranjati zdravje kosti in pozitivno vpliva na delovanje mišic.

Če je vaša raven vitamina D nizka, se dejansko odrečete preprosti in poceni poti do boljšega zdravja. Naslednji simptomi so le nekateri od številnih simptomov, ki kažejo na pomanjkanje vitamina D.

Kronična utrujenost

Kronična utrujenost, ta občutek nenehne izčrpanosti, ki ga ne odpravi niti počitek ima lahko številne vzroke. Eden od njih je pomanjkanje vitamina D. Ena študija, objavljena v North American Journal of Medical Sciences, je pokazala, da ima skoraj 80 odstotkov ljudi, ki trpijo za kronično utrujenostjo, nizko raven vitamina D v krvi.

Šibkejša odpornost

Vitamin D podpira imunski sistem tako, da pomaga pri delovanju belih krvnih celic. Zaradi nizke ravni vitamina D ste lahko bolj dovzetni za pogoste okužbe, vključno s prehladom, gripo in covidom-19. Po metaanalizi 54 študij, objavljenih v reviji Frontiers in Public Health, je pomanjkanje vitamina D povezano z večjim tveganjem za okužbo s koronavirusom, hospitalizacijo, sprejemom na intenzivno nego in smrtjo.

Oslabelost kosti ali mišic

Kalcij in vitamin D skupaj ohranjata kosti močne in pomagata pri pravilnem krčenju mišic. Vitamin D pomaga ohranjati močne kosti, tako da jim pomaga absorbirati kalcij. Vitamin D sodeluje tudi z obščitničnimi žlezami za vzdrževanje ravni kalcija, naše kosti se nenehno razgrajujejo in obnavljajo, zato je za podporo tega procesa pomembno, da zaužijemo veliko obeh hranil.

Glede na študijo, objavljeno v znanstveni reviji Musculoskeletal Medicine, lahko nizke ravni vitamina D povzročijo »bolečine v kosteh, mišično oslabelost, nizko kostno maso in posledično zlome.«

Motnje razpoloženja

Pomanjkanje ustrezne ravni vitamina D lahko povzroči tudi nihanje razpoloženja, kot je depresija, pravijo strokovnjaki. Metaanaliza 60- študij iz leta 2020 je odkrila jasno povezavo med nizkimi ravnmi vitamina D in depresijo. Strokovnjaki niso prepričani, zakaj bi to lahko bilo; domnevajo, da vitamin D pozitivno vpliva na živčne centre v možganih, »odgovorne« za razpoloženje.

Kako ohraniti raven vitamina D v zdravem območju?

Raven vitamina D lahko preverite pri zdravniku s preprostim krvnim testom. Če so vaše ravni nizke, vam bo zdravnik priporočil uporabo dodatkov. Po podatkih ameriškega nacionalnega inštituta za zdravje naj bi odrasli s hrano ali dodatki dobili 600 ie (mednarodnih enot) vitamina D na dan. Po podatkih iste organizacije je varna zgornja meja vitamina D za odrasle 4.000 ie na dan.