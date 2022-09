To so znaki, da pijemo preveč alkohola

Športni rekreativci smo znani po tem, da si po vadbi najraje privoščimo pivce ali dva. In potem, ko pridemo domov, se stuširamo še ...

Ampak, rekreativci iščemo izgovore, češ da smo si po dolgem kolesarjenju, teku ali pohodu, na primer, to pivce res zaslužili. Napaka, kajne?

Kozarec ob kosilu, kozarec po večerji, občasno sproščanje s prijatelji. Ni problem, če občasno uživaš alkohol, ko pa ga zares uživaš, postane problem. Kaj je prava meja?

Večna dilema, ali pivo ali dve po treningu ali ne, počasi dobiva za ustaljene navade rekreativcev nič prijetna spoznanja.

Takole pravijo strokovnjaki, piše Health. Koliko alkohola je preveč?

Mnogi ne vemo, ali pijemo zmerno ali čezmerno. Tako Ministrstvo za zdravje ZDA (HHS) in Center za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) definirata količine alkohola, ki jih zaužijemo: - Zmerno uživanje alkohola je opredeljeno kot ena pijača na dan za ženske in dve za moške. To je dnevni maksimum, ki ga priporoča HHS.

Prekomerno popivanje pomeni štiri ali več alkoholnih pijač na dan za ženske in pet ali več za moške. Te številke se nanašajo na vnos alkohola v enem časovnem obdobju, kot na primer na zabavi ali večerji. Prekomerno popivanje je opredeljeno kot osem ali več pijač na teden za ženske in 15 ali več za moške.

Vlada ZDA opredeljuje standardno pijačo kot alkoholno pijačo, ki vsebuje 14 gramov čistega alkohola. Enako je kot:

– 3 dl navadnega piva

– 1,5 dl vina

– 0,4 dl žganja

Ne pozabite, da alkohol različno vpliva na različne ljudi, tudi če pijejo enako količino.

Različni učinki alkohola so odvisni od več dejavnikov: vaša starost, telesni tip, hitrost pitja in količina hrane, ki ste jo pred tem zaužili. CDC poudarja, da razlike v tipu telesa in kemični sestavi pomenijo, da se ženske hitreje napijejo kot moški. Poleg tega so nekatere študije pokazale, da obstaja večje tveganje za zdravje žensk zaradi povečanega uživanja alkohola v daljšem časovnem obdobju.

Te morebitne dolgoročne posledice vključujejo težave, kot so:

- srčna bolezen

- bolezni jeter

- možganska kap

- nekatere vrste raka

– anksioznost in depresija

Znaki, da pijete preveč

Ameriška uprava za zlorabo substanc in duševno zdravje predlaga, da ste pozorni na nekatere opozorilne znake:

- Pijete več, kot ste načrtovali

- Vaše uživanje alkohola ovira normalno vsakodnevno delovanje

- Še naprej pijete, čeprav to vpliva na vaše fizično ali duševno zdravje

- Vaši prijatelji komentirajo, koliko pijete

- Za enak učinek morate piti več kot le pivo

- Veliko časa porabite za uživanje alkohola ali razmišljate o njem

- Ne morete omejiti ali prenehati piti alkohola, tudi če poskušate

Kako je pa v Sloveniji z alkoholom

Svetovne zdravstvene organizacije se Slovenija uvršča med sedem držav z najmanjšim deležem moških na svetu, ki v zadnjem letu niso pili alkohola. (Nacionalni inštitut za javno zdravje. Alkohol v Sloveniji. Ljubljana: NIJZ, 2014).

Registrirana poraba alkohola se v Sloveniji se giblje med 10,3 in 13,5 litra čistega alkohola na odraslega prebivalca na leto.

Ocenjuje se, da okoli deset odstotkov odraslih prebivalcev Slovenije na zelo problematičen način uživa alkohol. Če pomislimo, da ima vsak posameznik, ki problematično pije alkohol okoli sebe vsaj štiri osebe na katere vpliva njegova odvisnost (svojci, prijatelji, sodelavci), potem se s posledicami odvisnosti od alkohola sooča vsaj 800.000 Slovencev oziroma 40% prebivalcev.

V Sloveniji predstavlja alkohol velik problem. 43 odstotkov prebivalcev, starih med 25 in 64 let, pije visoko tvegano. Vsak drugi 17-letnik je bil v življenju že vsaj dvakrat opit. V zadnjih letih narašča delež mladih žensk, ki tvegano pijejo, največkrat prikrito. Pri sindromu odvisnosti od alkohola je prvi korak opustiti alkohol, šele potem se lahko začne zdravljenje, saj gre za psihoaktivno snov, ki škoduje zdravju in odnosom, ki jih ima alkoholik.

***

Negativnih presnovnih učinkov alkohola je še več in se neprijetno vpletajo v tvorbo moških spolnih hormonov. Tega pa sploh nočete vedeti! Povprečen moški si tudi ne želi dojk oziroma ginekomastije, ki zna biti posledica zavrte tvorbe testosterona.

Užitki pri alkoholu in športu so v naših rokah oziroma našem kozarcu. Sami se odločite za odmerke. Majhne količine strupa so lahko silno koristne, z velikimi pa je tako, kot je po navadi z vsakim strupom: večja škoda kot korist.