Tolminsko sotočje čaka velika preobrazba

Območju sotočja Soče in Tolminke pri Tolminu se obeta velika preobrazba. Delovna skupina, ki ji je tolminska občina poverila načrtovanje razvoja sotočja, je nedavno predstavila prve načrte za njegovo ureditev v vrhunsko alpsko središče.

Prva ocena vrednosti naložbe, ki jo želijo začeti konec leta 2023, je nekaj nad 12 milijonov evrov.

Dolina Soče je najhitreje rastoča turistična destinacija v Sloveniji, za njen razvoj pa je pomembna tudi ureditev tolminskega sotočja. Svetovno prepoznavnost so temu naravnemu biseru v zadnjem desetletju dali predvsem festivali. Potem ko je tolminska občina konec leta 2020 kupila tamkajšnji propadajoči hotel (nekdanji hotel Paradiso) in zemljišče, pa lahko po besedah župana Uroša Brežana to še nadgradijo.

Predstavljeni koncept ureditve sotočja predvideva, da bi tam postavili izobraževalno-kompetenčni center s podporo hotelske dejavnosti z wellnesom, gostinsko ponudbo in večnamensko dvorano, prireditveni prostor ter interpretacijski center.

V idejno zasnovo so vključili tudi ureditev širšega območja sotočja. S poudarkom na zunanjih aktivnostih naj bi postalo vrhunsko središče za usposabljanje na področju športov v naravi, območje za srečevanja, rekreacijo in sprostitev.

Načrtovani novi hotel bi pomenil podporo izobraževalno-kompetenčnemu centru. Po besedah oblikovalcev predloga bi zapolnil vrzel na področju izobraževanja in krepitve kompetenc o aktivnostih v naravi in trajnostnega razvoja ter krožne prakse v turizmu in širše. Interpretacijski center pa bi se osredotočil Sočo kot rdečo nitjo razstave.

Občina je zainteresirani javnosti dala čas za posredovanje dodatnih predlogov, nato pa bo delovna skupina zbrane predloge ovrednotila in končno idejno rešitev predstavila občinskemu svetu. Ta bo moral sprejeti predstavljene usmeritve. Sledila bosta iskanje arhitekturne rešitve in virov financiranja ter končna realizacija. Kot je poudaril župan Brežan, gre za enega prioritetnih razvojnih projektov, ki jih ima občina trenutno na mizi.

Trenutno na območju sotočja že teče pomemben infrastrukturni projekt, gradnja tolminske obvoznice, ki naj bi bila zaključena oktobra prihodnje leto. Po Brežanovih besedah ima občina približno do takrat čas razvijati projekt do faze, ko bo možna tudi izvedba. Zato kot začetek preobrazbe sotočja vidi konec leta 2023, ko naj bi to območje že prečkala tudi nova obvoznica.