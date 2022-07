Tour na Danskem je porušil vse rekorde gledanosti

Danci so na letošnjem Touru gostili tri uvodne etape. Pripravili so izjemen sprejem. Nepozabni trije dnevi. Kolesarji in spremstvo so navdušeni in so s težkim srcem zapustili danske ceste.

Zdi se, da je bila zaradi tako velikega števila gledalcev ob cesti, sama dirka drugotnega pomena.

Vajeni smo že, da je Tour najbolj gledan vsakoletni športni dogodek, vendar Danci so naredili presežek. Kolesarski bum na Danskem je zaradi njihove zlate generacije kolesarjev, v teh treh dneh zares eksplodiral.

Oglejte si navijaško fotogalerijo in prepričali se boste. Kliknite na naslovno fotografijo in nadaljujte s klikanjem!