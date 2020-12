Trenažerji so iskani kot vroče žemlje

Trenažer Saris M2 Smart

Saris M2 Smart. FOTO: Arhiv proizvajalca

Trenažer Saris H3 Direct Drive Smart

Saris H3 Direct Drive Smart. FOTO: Arhiv proizvajalca

Trenažer Saris Fluid2 + Smart Kit

Saris Fluid2 Smart Kit. FOTO: Arhiv proizvajalca

Novi trenažer Tacx Flux 2, Smart T2980

Tacx Flux2 Smart T2980. FOTO: Arhiv proizvajalca

Tacx NEO 2T

Tacx NEO 2T. FOTO: Arhiv proizvajalca

Wahoo Fitness Kickr Snap

Wahoo Fitness Kickr Snap. FOTO: Arhiv proizvajalca

Tacx NEO Bike Smart

Tacx NEO Bike Smart. FOTO: Arhiv proizvajalca

Moramo priznati, da je koronavirus kolesarskemu svetu dal krila. Trenutno je zaradi izjemnega povpraševanja nemogoče kupiti kolesarski trenažer.Prodajalec iz znane slovenske kolesarske prodajalne nam je »pojamral,« da so pred enim mesecem naročili in dobili 150 trenažerjev. Prodali so jih v enem dnevu, vse prek spleta.Drugi prodajalec je povedal, da jih dobavitelj sploh ne more dobaviti več do naslednjega leta. In še tretji vprašani, je odgovoril, da imajo čakalno vrsto in da samo čakajo, kdaj pridejo na zalogo. Da, odkar smo omejeni na lastne občine, so trenažerji vroče žemlje, to smo doživeli že spomladi ob prvem zaprtju in smo bili prepričani, da se kaj takega ne more več zgoditi.Vseeno so se spretni trgovci znašli po svoje.Trenutno je na spletnem trgu nekaj modelov, ki jih je možno dobiti takoj ali pa bodo na voljo v nekaj dneh. Poklicali smo nekaj slovenskih trgovcev in ponudili so nam nekaj izjemnih modelov.Saris M2 smart trenažer pomaga pri izvedbi praktično vsega kar si zamislite pri statičnem kolesarjenju. Skupinska vožnja ali tekma na Zwiftu, vzpenjanje v Dolomitih z aplikacijo Rouvy ali samo preprosto pedaliranje za model M2 smart ne predstavlja nobenega problema. Največja zmogljivost je1500 wattov in 15 % naklona. Kar moramo narediti je samo, da se povežemo preko Ant+ oziroma Bluetootha za ostalo poskrbi trenažer. Zaradi integriranega senzorja hitrosti, kadence in moči pa tudi ne potrebujemo nobenega zunanjega senzorja.Nekaj lastnosti trenažerja Saris M2 Smart: +- 5% natančnost moči, nadzorovan, elektromagnetni vztrajnik omogoča hitro odzivnosti in veliko moč, integrirani podatki o hitrosti, kadenci in moči odpravljajo potrebo po dodatnih zunanjih senzorjih. Natančno obdelani aluminijasti valj zmanjšuje obrabo in zdrs pnevmatike. Gumb sklopke se samodejno vklopi pri optimalnem kontaktnem tlaku med zadnjim kolesom in valjem.Notranji hladilni sistem premika zrak skozi trenažer, da se ohladi, aktivni termični senzorji pa zagotavljajo natančne podatke o zmogljivosti tudi med najtežjimi treningi. Glasnost med 69 decibelov pri 32 km/h. Izravnalne noge omogočajo enostavno nastavitev na neravnih površinah, prilega se običajnim okvirjem za cestna in gorska kolesa. Velikosti koles: 26 ", 27,5" / 650B, 700C in 29 "(največja širina: 2,0"). Ne ustreza velikosti koles 650c niti vseh pnevmatik 29er. Največja skupna teža (kolesar in kolo) je 136 kg. Vključen hitri zapenjalec. Pnevmatika za trenažer priporočljiva. Adapter za 142 in 148 mm osi ni priložen. Cena: 549 evrovH3 direct drive smart trenažer je najboljše kar ponuja Saris in se s tem produktom uvrščajo v sam vrh med vsemi ponudniki trenažerjev. Glavni atributi kateri odlikujejo model H3 so zagotovo zanesljivost, vzdržljivost, natančnost in tihost. Zlasti vprašanje kako tih oziroma glasen je trenažer je največkrat prvo vprašanje katerega postavimo. Glasnost modela H3 je 59 Decibelov pri hitrosti 20 milj (cca 32 km/h). Trenažer je narejen iz litega in obdelanega aluminija. Notranjost sestavljajo deli za natančno merjenje moči,hitrosti in kadence ter zelo uravnotežen vztrajnik, ki zmore obratovanje do 2000 Wattov in simulacijo 20 % naklona.Nekaj lastnosti trenažerja Saris H3 Direct Drive Smart: Zelo tiho delovanje, 59 Decibelov pri 32 km/h, natančnost +- 2%, nadzorovan in dosleden, ne potrebujemo zunanjih senzorjev, brezhibna integracija (ANT+, BT). Največja moč 2000 Wattov pri 32 km/h, simulacija do 20 % naklona, hitra odzivnost vztrajnika, teža 9 kg. Vgrajen dvojni standard ANT + FE-C in Bluetooth FTMS. Združljiv s Shimano/Sram 8-11 kasetami.Kompatibilna z osmi širine zadnjih pest 142 ali 148 milimetrov. Združljiv z zapenjalci širine zadnjih pest 130 mm in 135 mm. Povezljiv z aplikacijami Zwift, Rouvy in večino ostalih. Mere: Postavljen: 788 x 470 x 496 mm. Zložen: cca. 76 x 470 x 496 mm. Največja teža kolesarja + kolesa: 150 kg. Kaseta ni vključena v ceno. XD/XDR račne ni v paketu.Cena: 999 evrovSaris Fluid2 spada med zmogljivejše klasične trenažerje. Je razmeroma tih in ima odličen vztrajnik, ki nam ponuja kar se da naraven občutek pri pedaliranju. Trenažer je zelo primerna izbira za prvi stik z interaktivnim programi (Zwift, Rouvy,...) za kar potrebujemo senzor hitrosti (v Smart kitu priložen).Enota z magnetnim uporom zagotavlja tiho in brez trenja vožnjo. Velik, kvaliteten in natančen vztrajnik ponuja zelo naraven občutek pedaliranja. Natančno obdelani aluminijasti valj zmanjšuje obrabo in zdrs pnevmatike. Gumb sklopke se samodejno vklopi pri optimalnem kontaktnem tlaku med zadnjim kolesom in valjem.Glasnost med 64in 68decibelov pri 32 km/h, izravnalne noge omogočajo enostavno nastavitev na neravnih površinah. Prilega se običajnim okvirjem za cestna in gorska kolesa. Velikosti koles: 26 ", 27,5" / 650B, 700C in 29 "(največja širina: 2,0"). Največja skupna teža (kolesar in kolo) je 136 kg. Vključen hitri zapenjalec. Pnevmatika za trenažer priporočljiva. Adapter za 142 in 148 mm osi ni priložen.Cena: 349 evrovPrimerjava FLUX 2 Smart T2980 in FLUX S Smart T2900.SVečja moč 2000W proti 1500W, boljša realističnost klanca 16% proti 10%, boljša kompatibilnost za različna kolesa.Prednosti: Direktni pogon, 7,6 kg težak vztrajnik z učinkom 32kg za bolj realistično kolesarjenje. Za odlične kolesarje, saj zmore kar 2000W. Omogoča povezljivost ANT+ FE-C in Bluetooth. Trenažer je kompatibilen z ZWIFTom. Trenažer meri MOČ (W), kadenco, hitrost kolesarjenja.Trenažer vas ob klancu navzgor zavira, navzdol ali vožnji v zavetrju pa zavoro popusti.Cena: 799 evrovIzboljšan NEO 2T ima boljše magnete, ki onemogočajo zdrs pri manjših hitrosti, manjše vibracije, bolj tih. Trenutno najboljši trenažer na tržišču. Ima izboljšano natančnost kadence, analizo pedaliranja, meritev moči na posameznem pedalu - leva, desna, več internega pomnilnika, bolj tih... Najbolj realističen trenažer na tržišču. Izredno tih, najbolj natančen in realističen. Direktni pogon, vztrajnik z učinkom 125kg za realistično kolesarjenje do 2.200W (klanec max 25%). Simulacija spusta. Simulacija površine - vibracije občutek vožnje po makadamu, kockah, tiho delovanje Omogoča povezljivost ANT+ FE-C in Bluetooth. Trenažer je kompatibilen z ZWIFTom.Cena: 1299 evrov​je priročen in enostaven pametni trenažer, ki omogoča kar najbolj realističen občutek vožnje s kolesom, po čemer so znani prav vsi trenažerji znamke Wahoo. Legendarni vztrajnik je zmožen ustvariti enak upor, ki ga izkusite tudi pri vožnji na prostem. Prav noben drug trenažer pa nima podprtih toliko združljivostnih možnosti s programsko opremo, kot sta denimo Zwift in Trainer Road. Ima LED lučke, ki prikazujejo stanje povezave, podpira vse merilnike moči drugih proizvajalcev, meritev moči pa odstopa le do +/- 3%.​Led prikazovalnik stanja napajanja in brezžične povezave. Združljivo z vsemi zunanjimi merilniki moči, ki uporabljajo tehnologijo ANT+ FE-C wireless protokol. Optimizirana programska oprema za treninge in izboljšana natančnost meritev (+/- 3%). Dual Band tehnologija ANT+ in BLE omogočata istočasno ali ločeno povezavo s pametnimi telefoni in GPS napravami. SNAP zasnova omogoča preprosto spremembo cestnega ali gorskega kolesa v zmogljiv notranji pametni trenažer. Mikro nastavljive noge zagotavljajo stabilnost tudi na neravnih podlagah. Samodejna nastavitev upora ob vsaki povezavi preko vaše najljubše aplikacija ali programske opreme.Meri razdaljo in moč ter zagotavlja vse vitalne podatke o vaši aktivnosti. Izredno tiho delovanje. Združljiv z ostalimi aplikacijami kot so npr. Kinomap, Virtual Training, TrainerRoad…Podprte naprave: iPhone 4S in novejši, iPad (3. generacija in novejši), iPad Mini, iPod Touch (5. generacija in novejši), Mac Book Pro s podprtim BTLE, Windows PC: z uporabo ANT+ vmesnika (»dongl«)Tehnične lastnosti: Teža: 17,23kg. Teža vztrajnika: 4,76kg. Največja moč: 1500W. Največji naklon: 12%. WLAN tehnologija: ANT+, ANT+ FE-C, Bluetooth smart. Brezžična tehnologija: ANT+, Bluetooth 4.0. Podprte naprave: iOS, Android, PC (Mac in Windows). Vrsta upora: elektromagnetni. Natančnost merjenja: +/- 3%. Avtomatsko posodabljanje programske opreme: DAPodpora za zunanje merilce moči: DA. Parametri merjenja: hitrost, moč, razdalja. Velikost obročev: 26'', 27,5'', 29'', 650c, 700cVrste pesta: 130mm QR, 135mm QR, 12x142 Thru-Axle (z adapterjem). Talna površina (odprt): 74cm x 66cm. Priporočena najvišja teža kolesarja: 113,4kgCena: 499 evrovJe revolucionarno pametno kolo, ki vam omogoča, da vadite po svojih željah. S tihim, zmogljivim in natančnim delovanjem zagotavlja, da je kolesarjenje v zaprtih prostorih izjemno realistično in zabavno.Tako realistična vožnja, da boste kar pozabili, da ste v zaprtem prostoru. Izboljšajte svoje rezultate brez hrupa s tem izjemno tihim trenažerjem. Vedno lahko vidite, koliko zmorete, s podatki o moči in analizo obratov pedalov. Občutite tresenje in poskakovanje s simulacijo tlakovcev in makadama.Dinamična vztrajnost, ki v zaprtem prostoru omogoča simuliranje vožnje na prostem, upravlja masni vztrajnostni moment ter nadomesti težo, hitrost in naklonski kot, da je občutek vožnje bolj realističen.Občutek ceste. Ta funkcija, ki deluje v kombinaciji s programsko opremo Tacx ali programom Zwift, s tresenjem trenažerja simulira občutek vožnje po različnih voznih površinah, kot so tlakovci in makadam.Med vožnjo občutek prestavljanja posnema občutek, ko veriga preskoči v drugo prestavo. Pri priklopu na zunanji vir napajanja simulacija spusta natančno simulira vožnjo po klancu navzdol.Trenažer NEO Bike Smart meri položaj leve in desne noge, kar omogoča analizo tehnike poganjanja pedalov in vam pomaga izboljšati učinkovitost obrata. Spremljajte svojo zmogljivost in napredek z zanesljivimi in doslednimi meritvami, za katere ni potrebno umerjanje. Meritve vključujejo moč, hitrost in kadenco, ki se merijo z natančnostjo znotraj 1%.Uravnotežena zasnova trenažerja NEO Bike zagotavlja največjo možno stabilnost tudi med najbolj eksplozivnimi šprinti do moči 2,200 W. V največji možni meri izkoristite intenzivne vadbe z realistično simulacijo naklonov do 25%. Zaradi kombinacije pametne tehnologije NEO in svoje notranje zasnove kolo NEO Bike Smart velja za enega najtišjih notranjih kolesarskih trenažerjev na trgu.Kolo lahko popolnoma prilagodite sebi s prilagoditvijo pedalov, sedeža, (triatlonskega) krmila, traka za krmilo in dolžine gonilk. Nastavite ga lahko celo povsem v skladu z nastavitvami svojega cestnega ali triatlonskega kolesa.Izjemna združljivost. Trenažer NEO Bike Smart omogoča komunikacijo s tehnologijo Bluetooth® Smart in protokolom ANT+® FE-C, zato je združljiv s številnimi priljubljenimi vadbenimi programi, kot sta TrainerRoad in Zwift.Trenažer NEO Bike Smart lahko povežete z več napravami hkrati, zato lahko hkrati uporabljate programsko opremo Tacx in beležite rezultate v kolesarskem računalniku Garmin. Uporabljajte knjižnico, v kateri je več kot 100 kakovostnih, pristnih videoposnetkov, s katerimi lahko doživite vznemirljivo kolesarjenje po strmih vzponih v Alpah ali vožnjo po tlakovanih cestah Milana. Uporabljajte strukturirane načrte vadbe, ki so prilagojeni vaši telesni pripravljenosti, da boste dosegli svoje cilje. V živo tekmujte z nasprotniki, naložite podatke GPS, kolesarite s 3D-zemljevidi in uporabljajte številne druge možnosti. Kolo NEO Bike Smart ima 4,5-palčni zaslon in polnilnike USB za napajanje različnih naprav. Vgrajena interaktivna ventilatorja se samodejno upravljata na podlagi vaše moči ali srčnega utripa.Cena: 2599 evrov