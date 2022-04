Trening koordinacije: Zaprite oči in vse boste videli

Če smo ljubiteljski športniki, je dobro vedeti, kakšna je naša sposobnost koordinacije gibov in kakšne senzomotorične sposobnosti imamo.

Namreč, z nekaterimi posebnimi preprostimi vajami lahko naredimo gibanje varčnejše in poskrbimo za manj poškodb, ob tem pa izboljšamo tehniko športnih početij.

Stojte pokončno z obema nogama na tleh in pustite, roke naj ohlapno visijo ob telesu. Potem zaprite oči. Se že zibate? Poskusite se uravnotežiti z umirjenim dihanjem.

Zaprte oči, dvignite roki nad glavo in dvignite se na prste. Preštejte do dvajset. Zdaj spustite pete nazaj na tla in dvignite levo nogo, pri čemer držite oči zaprte. Še enkrat preštejte do dvajset, preden spustite nogo in zamenjate stran.

To ni le preprost preizkus, ampak tudi dober trening koordinacije. Če imate s temi vajami težave, je vredno vložiti 10 minut na dan, in to naj traja 3- do 4 tedne.

Že v kratkem času boste dosegli pomemben napredek. Če se vam zdijo vaje prelahke, zvijte skupaj dve kopalni brisači ali uporabite dve veliki blazini kot podlago in tako povečate težavnost.

Za kaj je trening koordinacije dober?

Če take vaje zanemarite, so gibi nenadoma videti, kot da jih nismo vajeni in so neusklajeni. Razlog za to je, da posamezne mišice ne delujejo več pravilno. Prevodnik naših mišic so možgani, ki nadzorujejo njihovo interakcijo preko živčnih poti.

Vaji, kot sta opisani v uvodu, trenira interakcije mišic, tako imenovano medmišično koordinacijo in senzomotorične sposobnosti. To je dobro in v bistvu pozitivno vpliva na marsikaj:

1. Zaporedja in vmesni deli gibanja: porabite manj moči in energije. Vse postane bolj ekonomično.

2. Preprečevanje poškodb: mišični senzorji delujejo bolje, tudi v nepričakovanih situacijah.

3. Tehnika: medmišična koordinacija in senzomotorične sposobnosti omogočajo varnejše gibanje s stabilno držo, ki spodbuja športno specifično tehniko in ščiti sklepe.

Končni nasvet: začnite s preprostimi vajami, preden povečate stopnjo težavnosti. Vsekakor pa ne pretiravajte. Če prej dolgo časa niste na tem področju storili nič, ni treba vsega skušati popraviti v treh mesecih. Bolje je, da si zadevo vstavite v vadbo za vse leto.