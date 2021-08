Osnovna vaja za hudo definirano telo: Namakanje zadnjice

Namakanje zadnjice

Potrebovali boste stol/škatlo/klop. FOTO: Outside magazine

Preprosto in učinkovito. FOTO: Outside magazine

Le en pogled na izklesano telonam skupaj z njenimi ogromnimi mišicami in ravnim trebuhom daje občutek, kot da gre za super junakinjo. V višino meri le 160 centimetrov, a v njej se skriva ogromna moč. Ne samo to, tudi v svetu dirkalnega športa je zelo aktivna, saj je prva ženska, ki je postala uradna članica NASCAR ekipe, uteži na olimpijski ravni dviguje kot za šalo. poleg tega pa je obraz CrossFit tekmovanj in lastnica telovadnice. Ni slabo, kaj?»Ko sem bila stara 22 let, sem odšla v Irak. Močno sem bila povezana z vojsko, imela sem tudi številne nezdrave razvade. Takrat sem celo pila in kadila, nisem živela ravno zdravega življenja in nekaj prihajajočih raket, ki so pristale v našem vojaškem taboru, me je porinilo v razmišljanje o spremembi življenja.«Najprej je Christmas nehala kaditi, potem je začela z vadbo. »Začela sem z osnovami. Trebušnjaki, sklece, počepi in izpadni koraki. Ko se nečesa lotiš, moraš začeti z osnovami.«Predstavljamo prvo izmed osnovnih vaj v svetuki so po njenem mnenju najboljše za začetnike in prinašajo najvidnejše rezultate.Potrebovali boste stol/škatlo/klop. Pravzaprav ni važno, le da je stvar stabilna. Usedite se na stol, z rokami se oprite stola na obeh straneh svojega telesa, z dlanmi navzdol. Porinite boke iz stola in postavite zadnjico karseda blizu stola. Spustite zadnjico proti tlom.Vaja primarno pomaga tricepsom, a vključuje obremenitev za ramena, prsa, trebušne mišice in spodnji del hrbta.